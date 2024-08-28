被控違反金金分離 台新金發出2點聲明強調無違反規定

關於被指控違反「金金分離」原則，台新金控今天傍晚發出二大聲明如下：

1. 金控公司負責人及其關係人應遵循「金金分離」原則，法有明文規範；故本公司負責人及其配偶均恪守法令，且亦經主管機關檢視確認符合金金分離原則。

2. 本公司法人董事嘉浩公司、本公司董事長吳東亮配偶彭雪芬，均未擔任新光金控董事，自無違反金金分離規定之情。