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被控違反金金分離 台新金發出2點聲明強調無違反規定
關於被指控違反「金金分離」原則，台新金控今天傍晚發出二大聲明如下：
1. 金控公司負責人及其關係人應遵循「金金分離」原則，法有明文規範；故本公司負責人及其配偶均恪守法令，且亦經主管機關檢視確認符合金金分離原則。
台新金日前宣布以100%換股方式與新光金合併，有新光金股東質疑換股比例不合理，損害股東權益，告發新光金董事洪士琪、魏寶生、林敦仁、吳東明、新勝董事長彭雪芬等人，涉犯證券交易法之特別背信，並認為台新金董事長吳東亮與妻子彭雪芬透過共同擔任「嘉浩股份有限公司」的唯二股東，實質控制台新金及新光金，違反金金分離。
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