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吳東進找過中信金董事長顏文隆？ 中信金副董吳一揆證實了

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
中信金今天舉行記者會說明併購新光金的綜效，中信金副董事長吳一揆出席說明。記者潘俊宏／攝影
中信金今天舉行記者會說明併購新光金的綜效，中信金副董事長吳一揆出席說明。記者潘俊宏／攝影

中信金控（2891）向金管會申請公開收購新光金控（2888），外界傳聞，新光金控創辦人吳東進有找過辜仲諒，對此，中信金控副董事長吳一揆28日下午證實，新光金控創辦人吳東進的確有找過中信金控董事長顏文隆。

吳一揆說，「就我的了解是，東進（前）董事長有來找顏文隆董事長，大家都知道他們是姻親，顏董事長的姪女嫁給東進（前）董事長的兒子」，他說，顏文隆接到訊息就交給中信金控管理階層評估兩金控的合併案。

他強調，不是顏文隆給管理階層才評估，事實上管理階層是隨時都在注意市場上也許可以併購的標的，或是在哪一些目標公司上有低估的狀況，所以經過評估的結果，不是說一定要去做這件事，而是真正經過所有財務、法務、以及專業顧問財務的試算，經過非常長時間的考量，認為這件事能夠為中信金控未來的股東以及新光金的股東帶來非常大的綜效，才會正式向金管會提件，申請公開收購。

吳一揆接著指出，不知道吳東進與辜仲諒兩人是否有通過電話，因不是當事人，無法代為回答。

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