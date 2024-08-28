中信金法說會／副董吳一揆：中信金盼打造台灣金融界護國神山

中信金（2891）28日舉行法說會，為了回應外界針對公開收購新光金（2888）的疑問，中信金派出副董吳一揆、總經理高麗雪共同主持，一次將併購案說清楚。媒體問到中信金出的價格比台新金（2887）高很多，這次中信金是勢在必得？吳一揆表示，經過內部評估試算有相當大的綜效，希望打造台灣金融界的護國神山。

吳一揆表示，中信金真的是非常謹慎小心，國內壽險公司同質性都非常高，同時在金管會的嚴厲的監督跟管理下，中信金找來摩根史坦利跟普華兩家財務顧問、加上台壽的團隊，進行整體評估，對於新光金的人壽、銀行、證券都有相當的了解，「我們覺得它（新光金）能夠給雙方的股東帶來非常大的綜效。」

吳一揆指出，更重要的是，過去在台灣，事實上所有的金融金控，嚴格上來講走上亞洲舞台或是世界的舞台，相對來講，規模是比較小，也希望藉由這次併購，能夠再一次讓台灣被看到，「為何台灣在產業有台積電（2330）、有鴻海（2317），這麼棒的護國神山，可是在金融界一直沒有機會出現一個護國神山，經過內部試算，如果我們有機會能夠成功的合併新光金，我們的規模將會比香港渣打銀行、新加坡大華還要大，事實上會在整個的區域會有一席之地。」

很重要的是，假設來說，像如果把海外資格，通常不只是要看公司的體質，同時也會看市場地位，決定利率的高低，這些都會是從規模大的角度之上，在國際市場上的競爭能夠除了有更好的資金融通的機會等，甚至成本降低，這些都是從規模的角度，能夠帶來的好處。