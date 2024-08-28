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看好併購新光金綜效 中信金：保障雙方股東權益

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
中信金今天舉行記者會說明併購新光金的綜效，中信金副董事長吳一揆（右）與總經理高麗雪（左）出席說明。記者潘俊宏／攝影
中信金今天舉行記者會說明併購新光金的綜效，中信金副董事長吳一揆（右）與總經理高麗雪（左）出席說明。記者潘俊宏／攝影

中信金控今天舉行法說會，會前中信金副董事長吳一揆與總經理高麗雪特別舉行記者會說明中信金併購新光金的綜效，總經理高麗雪先提9點聲明強調公開收購新光金合法，合規並非突襲。至於台新金總經理林維俊日前表示未來不排除調高換股比例，拉近跟中信金出價14.55元的距離，高麗雪今天表示會視對方調整結果再決定是否更改出價。

中信金與台新金雙龍搶珠新光金備受市場關注，金管會此次也同時在現行法令架構下，同時允許合意及非合意併購，中信金挾資本優勢斥資新台幣1314億元一次收購新光金51%股權，高麗雪強調中信金規模大於新光金，而新光金又大於台新金，大併小風險小，日後經營也相對穩定，對風險承受度較高，中信金會在保障雙方股東權益、員工生計、客戶服務的前提下，完成併購計畫以充分發揮最大綜效。

中信金今天舉行記者會說明併購新光金的綜效，中信金副董事長吳一揆出席說明。記者潘俊宏／攝影
中信金今天舉行記者會說明併購新光金的綜效，中信金副董事長吳一揆出席說明。記者潘俊宏／攝影
中信金今天舉行記者會說明併購新光金的綜效，中信金總經理高麗雪出席說明。記者潘俊宏／攝影
中信金今天舉行記者會說明併購新光金的綜效，中信金總經理高麗雪出席說明。記者潘俊宏／攝影
中信金今天舉行記者會說明併購新光金的綜效，中信金副董事長吳一揆（右）與總經理高麗雪（左）兩人會中彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
中信金今天舉行記者會說明併購新光金的綜效，中信金副董事長吳一揆（右）與總經理高麗雪（左）兩人會中彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影

中信金控 併購 台新金控 吳一揆 新光金控 股東 金管會

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