新新併 惠譽：台新銀將在民營銀行中排第三

台新金（2887）公布與新光金（2888）合併計畫後，惠譽國際信用評等公司將台新金及其子公司台新證券評等列入負向評等觀察名單。惠譽同時確認台新銀行長期發行人違約評等於BBB+、個別實力評等於bbb+和國內長期評等於AA-(twn)，評等展望穩定；並將台新銀之政府支援評等列入正向評等觀察名單。合併後台新銀將在台灣民營銀行中排名第三。

惠譽將以銀行為主體的台新金評等列入負向評等觀察名單反映出，惠譽認為，有鑒於新光金的規模和信用體質，合併可能對台新金的信用體質有負面影響。 整合新光金亦將面臨執行方面的挑戰，因為新光金是以人壽保險為主體的集團，其業務體質比台新金具有更大的波動性。截至2024年上半年底，新光金占台新金合併資產的158%，台新金可能需要時間才能受惠於顯著的綜效。台新金計劃通過發行普通股和特別股以進行本次合併。此合併案尚待獲得股東和主管機關的同意。

惠譽認為，此可能的合併應不會顯著地影響台灣銀行業系統的競爭環境。惠譽認為，只有大型泛公股銀行參與的銀行整併才會產生顯著影響，然而考量來自政治和勞工的阻力，在中期內這種可能性不大。台灣銀行業仍將維持高度分散，這將限制銀行提高獲利能力進而提升資本水準的能力，並限制台灣銀行業經營環境的評估。

惠譽並將台新銀商業概況分數的展望從穩定調整成正向，因為預期其新光銀的可能合併或能有利於台新銀的市場地位和業務量。預計合併後台新銀的存款市佔率將從目前的4%上升至約6%，並使其在台灣民營銀行中排名第三。台新銀在信用卡、財富管理和消金放款領域的強健市場地位支撐其成熟的消費金融業務。惠譽預期，台新銀成熟的金融科技將有助該行擴大客戶基礎並維持其消費金融業務的市場地位。

惠譽預期，台新銀在2024年下半年和2025年的獲利能力將保持穩定，穩定的放款成長和強勁的手續費收入成長應能抵消可能的信用成本小幅上升和利差受壓，使台新銀營業獲利佔加權風險性資產比率維持在1.2%左右。惠譽預測，2025年台幣利率將下調25個基點。台新銀與新光銀合併的綜效將需要時間方能實現，並存在執行風險。

此外，台新金的長期發行人違約評等較其主要子公司台新銀低一個評級，反映台新金較高的普通股權益雙重槓桿比率 （DLR），該比率為惠譽以普通股權益為基礎作為對DLR較侷限的定義。台新金的普通股權益DLR自2022年底的 130%上升至2024年下半年底的136%，主係發放現金股利及向台新銀注資100億元所致。

惠譽預計，在合併完成後，台新金的普通股權益DLR可能降至121%左右，因為該公司計劃以發行普通股和特別股進行換股完成交易，且新光金的普通股權益DLR低於台新金。法定DLR將特別股歸類為權益，且將台新金持有的彰化銀行5.58% 的股權歸類為其他綜合損益投資。台新金的法定DLR將維持於110%以下的適中水平，低於台灣法定上限的125%。

若合併後營運得當，台新金將受益於規模更大、更多元化的國內業務。惠譽預計，銀行資產占金控總資產的比重將從合併前的88%下降至合併後的49%，而保險資產佔比將從9%上升至48%。台新金或後續存續個體將因此成為一家以銀行、人壽保險雙業務為主體的控股公司。預期這兩種主要業務合併後的信用體質將弱於銀行自身的信用體質。