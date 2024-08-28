台新金提當年收購申請遭駁回 金管會：兩案條件不同

中信金（2891）26日向金管會遞件申請公開收購新光金（2888），台新金（2887）總經理林維俊昨（27）日在法說會透露，台新金曾在2022年以「現金+換股」向金管會報告要公開收購新光金卻遭駁回，呼籲金管會應有監理一致性；銀行局副局長童政彰說，請台新金檢視「當年提出條件」是否與中信金一樣。

童政彰說，請台新金檢視當年是否有公開揭露資訊，金管會是依法行政，若台新金提出的條件相同，相同行為適用相同法律審查，這是金管會原則，但兩起條件是否不同，台新金要釐清。中信金已遞件申請，並依公開資訊向所有投資人說明架構，台新金若有此質疑，應自行對照當年提出的條件是否跟中信金一樣，如果一樣，才會有後續提出的問題。

林維俊也在法說會上質疑，中信金以往幾次併購案，不僅有數起爭議事件涉及訴訟，實際負責人和親信也涉入訴訟，目前還有未結案件，呼籲金管會審視併購方金控大股東適格性時，應有更高道德標準。

童政彰說，一是大股東適格性，因發動機構是金控公司，依中信金擔任另外一家金控，股東適格性沒問題，二是負責人資格就是回到金控負責人積極和消極資格條件法規規定。