新光金股東提告董事背信 質疑換股比例不合理

台新金控（2887）宣布以100%換股方式與新光金控（2888）合併，有新光金股東認為，換股比例不合理，損害股東權益，告發新光金董事洪士琪、魏寶生、林敦仁、吳東明、新勝董事長彭雪芬等五人，涉犯證券交易法之特別背信。

告發狀指出，彭雪芬未經新勝等公司董事會合法決議或授權，擅自挪用近1.3億元，大量收購新光金股東會委託書，藉此使洪士琪、魏寶生、林敦仁及吳東明等人當選新光金董事，為新新併鋪路。

告發狀指出，新光人壽資本適足率尚未解決，吳東明及洪士琪在新光金今年4月26日董事會上提案重啟與台新金控合併可行性研究，有部分董事反對，新光金仍通過董事會決議，續行與台新金控合併案。

有股東認為，台新金提出換股比例不合理，市場仍有中信金公開表示有意願投資新光金，卻圖利台新金及董事長吳東亮，使台新金得以低廉代價吞併新光金，違背其對於新光金之董事忠實義務，通過新光金與台新金合併的董事會決議，赴台北地檢署提告魏寶生等五人，涉嫌證交法之特別背信罪。