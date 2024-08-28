快訊

羈押48天重獲自由！鄭文燦快步走出桃院「瘦了一大圈」

未來1周很夏天 午後山區雷陣雨 今晚起水氣增北部有雨

新光金股東提告董事背信 質疑換股比例不合理

經濟日報／ 記者房荷庭／台北報導

台新金控（2887）宣布以100%換股方式與新光金控（2888）合併，有新光金股東認為，換股比例不合理，損害股東權益，告發新光金董事洪士琪、魏寶生、林敦仁、吳東明、新勝董事長彭雪芬等五人，涉犯證券交易法之特別背信。

告發狀指出，彭雪芬未經新勝等公司董事會合法決議或授權，擅自挪用近1.3億元，大量收購新光金股東會委託書，藉此使洪士琪、魏寶生、林敦仁及吳東明等人當選新光金董事，為新新併鋪路。

告發狀指出，新光人壽資本適足率尚未解決，吳東明及洪士琪在新光金今年4月26日董事會上提案重啟與台新金控合併可行性研究，有部分董事反對，新光金仍通過董事會決議，續行與台新金控合併案。

有股東認為，台新金提出換股比例不合理，市場仍有中信金公開表示有意願投資新光金，卻圖利台新金及董事長吳東亮，使台新金得以低廉代價吞併新光金，違背其對於新光金之董事忠實義務，通過新光金與台新金合併的董事會決議，赴台北地檢署提告魏寶生等五人，涉嫌證交法之特別背信罪。

中信金控 台新金控 新光金控

延伸閱讀

新光金大股東發話 南部鋼鐵廠：訂價要合理

有新光金、台新金或中信金持股怎麼應對？ 專家：跟誰成局對整體金融環境良性看待

新光金開盤爆出30萬張大量 盤中大漲逾6%

台新、中信雙龍搶珠激勵下 新光金今日飆漲停機率高

相關新聞

雙龍搶珠…台新金：併購新光金 不排除調高換股比

台新金擬換股合併新光金，面對中信金半路殺出搶親，並提出比台新金更高的併購價，台新金總經理林維俊昨（27）日鬆口表示，未來...

新光金控雙龍搶珠 金管會：大眾權益優先

台新金控與中信金控雙雙表態併購新光金控，成為近來金融市場關注焦點，金管會昨對併購案的審核提出基本立場，將確保金融市場穩定...

併購案 台新、中信隔空交鋒

台新金控昨開法說會，法人及媒體聚焦與新光金換股合併的「新新併」議題，台新金總經理林維俊發表五點聲明，並表示不排除拉高換股...

新光金案 金管會提三關鍵

台新金與中信金同搶新光金，金管會態度牽一髮動全身。銀行局副局長童政彰昨（27）日說，採合意或非合意併購，都有法律可依循，...

台新金提當年收購申請遭駁回 金管會：兩案條件不同

中信金26日向金管會遞件申請公開收購新光金，台新金總經理林維俊昨（27）日在法說會透露，台新金曾在2022年以「現金+換...

台新金：合意併購優先 五點聲明喊話金管會

面對中信金半路殺出搶親，台新金總經理林維俊昨（27）日提出五大聲明，呼籲金管會應明確表態支持「合意併購優先」，為金融機構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。