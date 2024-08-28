「雙龍搶珠」台新金扭轉局勢 市場推演三情境

新光金控（2888）「雙龍搶珠」案，台新金（2887）總經理林維俊昨（27）日鬆口，不排除調高新新併（台新併新光）換股比例，讓小股東一面倒向中信金（2891）氛圍出現轉圜空間，據熟悉通路操作的金融業高層模擬三種情境，認為台新金出價最好高於或等同中信金，才有利扭轉局勢。

金融業高層模擬的三種情境，一是換股價條件比1：0.6022略好，但低於中信金，這種情況仍無法阻止小股東將股票應賣給中信金，即使獲得小股東委託書，兩宗合併案同時成立機率仍大；二是換股比例約為1：0.76，與中信金的14.55元換股比例相當，如此可吸引認同新新併的股東保留新光金持股，將委託書交給新光金或台新金，有利新新併成功機率。

三是價格高於中信金，例如1：1或1：0.95，這是小股東最滿意版本，對新新併絕對是正面幫助，但市場人士推估，這恐怕與行情差距大，不容易達到。

金融業高層表示，現在最好且最符合現實的做法，就是新新併調高換股比例至與中信金相當的價格，才能解除現在混亂的局面。