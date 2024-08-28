台新金：合意併購優先 五點聲明喊話金管會

面對中信金（2891）半路殺出搶親，台新金（2887）總經理林維俊昨（27）日提出五大聲明，呼籲金管會應明確表態支持「合意併購優先」，為金融機構未來整併方向立下原則與規矩。

林維俊提出五大聲明，一，合意併購是雙方經過多位顧問、專家評估，及董事會決議才完成的，應受到優先尊重，若容忍在最後階段突然跑出敵意併購干擾，甚至導致破局，台灣未來就沒有合意併購的空間，有違金管會一再宣示合意併購的初衷。

二，開放敵意併購的規範，原意並非逼退合意併購，如果濫用，會導致監理失序風險。

三，若金管會用開放公平競爭的理由，同意敵意併購干擾合意併購，對合意併購雙方也是一種本質上不公平，因為敵意併購不僅可以任意加價，提高合意併購之併購者成本，且第一次收購只要10%就可達到阻擾目的，對合意併購雙方循著「開大門走大路」付出努力與結果，其程序正義有待商榷。

四，若合意併購和敵意併購並行，就算合意併購成功，倘若敵意併購者透過公開收購的標的公司股份，轉換為合併後新公司股份時，來干擾新成立公司決策，恐造成亂象，也造成金管會監理執政的困擾。

五，金融整併首重市場穩定及公共利益，所以金管會在審視併購方大股東適格性要有更高道德標準。

台新金總座林維俊五點聲明

林維俊呼籲，金管會應明確表態支持合意併購優先，第三方不應在已有合意併購狀況下，再發動敵意併購，為金融機構未來整併方向立下原則與規矩。

台新金昨公布上半年稅後純益106億元，較去年同期成長19%，每股稅後純益0.74元。



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