新光金案 金管會提三關鍵

台新金（2887）與中信金（2891）同搶新光金（2888），金管會態度牽一髮動全身。銀行局副局長童政彰昨（27）日說，採合意或非合意併購，都有法律可依循，同時產生時，金管會有三態度，一、確保金融市場穩定和健全發展，二、維護「利害關係人權益」列審查重要標準，社會大眾列最上位，三、注意整併後對市場發展。

利害關係人權益有四個不同層次：社會大眾、金融機構客戶、員工和股東；童政彰說，最上位就是社會大眾，其次是客戶、員工和股東，會思考顧及這四個關係人權益。

併購案要維護四大利害關係人權益

童政彰直言，外界有一些推演後續情況，這會涉及併購者和被併購者經營決策，金管會對市場發展有全盤掌握、設定和推演，但無法任意向外界報告。

金管會富有維持金融穩定和發展責任，並衡平考量顧及過程中四大層次利害關係人權益。

金管會證實已在26日收到中信金公開收購新光金的申請案，依「金控法」36條，金管會需在15天內做准駁決定，童政彰說，金管會將在9月16日前做決定，但這15天非「申報生效制」，金管會一定會審查。

這15天審查期是2001年就明定在金控法中，當時立法背景是因考量金控轉投資時，因為市場瞬息萬變，賦予金管會要「即時審查」義務和作為，歷來所有轉投資案都是依此規定辦理，目前沒有調整打算。

一旦需補件，則中斷這15天期間，等補件後再接續審查。例如審查第十天要求補件，兩天後補件，則從兩天後再加五天。

依規定，中信金需符合資本充足、經營能力、本身要布局國際且要負起良好企業社會責任等四大要件，且審查書件也需涵蓋社會大眾、客戶、員工和股東等四層次利害關係人，這也是當時對非合意併購課以更高責任。

中信金公開收購是依「金控法」36條轉投資規定，台新金換股合併是依「金融機構合併法」規定，需等股東會通過後才檢具相關書件向金管會提申請。

市場質疑合意與非合意順序？一旦准了中信金收購新光金，會變成競相抬價的價格戰？甚至未來走向三合一？是否會全盤檢討法規？

童政彰強調，台灣是民主法制國家，提供合意和非合意法規，市場如何走，合法合規都尊重，金管會不預設立場、不設想任何狀況，以確保金融市場穩定和健全發展是重要前提，特別是利害關係人權益維護會列為重心，金融機構本身也需有此認知和責任，

童政彰說，目前都有相關法律基礎進行，非合意併購加諸更高條件，市場有不同情況，法規是滾動式檢討，會看市場實務運作。