雙龍搶珠…台新金：併購新光金 不排除調高換股比

台新金（2887）擬換股合併新光金（2888），面對中信金（2891）半路殺出搶親，並提出比台新金更高的併購價，台新金總經理林維俊昨（27）日鬆口表示，未來不排除調高換股比例，並說，相信金管會不會同意中信金收購案，因為一模一樣條件，兩年前台新也被拒絕。

不過，若真要調整換股比例，林維俊表示，流程上需另召開董事會，將8月22日雙方董事會的程序再走一次。

新光雙龍搶珠 台新、中信併購價比一比

台新金、新光金上周四董事會雙雙通過換股合併，決議以1股新光金換0.6022股台新金，依照前一天股價計算，相當於台新金以11.32元吃下新光金。不過，中信金上周五則提出公開收購新光金，擬以0.3132股中信金加4.09元來買，以當天股價換算約14.55元，硬是比台新金提出的價格高出近三成。

台新金昨天召開法說會，法人關切台新金是否提高換股比例，林維俊指出，因為三家公司都是上市公司，每天股價都在波動，出價數字是動態的，很難說誰的出價比誰高出百分之多少，「未來的確是有可能會調整，會在適當的時間做適當的調整規劃」。

針對中信金提出換股搭配現金的方式搶親新光金，是否能得到金管會核准，林維俊直言，「我相信不會」，因為在2022年，台新金在新光金前董座許澎時代就已提出合意併購，但當時未獲正面回覆，所以台新金2022年11月就提出公開收購方案，當初也事先跟金管會溝通。

林維俊透露，「台新金當時提出公開收購的架構，跟中信金現在提出的架構幾乎一模一樣」，但當時金管會對此架構提出質疑，認為用股票作對價會有波動，希望百分之百用現金，不要採取部分現金、部分股票的公開收購方案來進行。林維俊說：「既然此收購方案兩年前就被拒絕了，若金管會採用一致的監理標準，應不會同意中信金的申請才對。」

在上周四台新金與新光金宣布換股合併後，新光金股價一路爆量上漲，昨天則出現獲利了結賣壓，收在12.9元，下跌0.1元。台新金昨天以19.2元作收，下跌0.8元。中信金收32.85元，下跌0.3元。依昨日收盤價，以台新金提出1：0.6022的換股比例換算，相當於台新以11.56元吃下新光金。以中信金1：0.3132換股比例加上現金4.09元換算，收購價為14.38元。