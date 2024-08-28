併購案 台新、中信隔空交鋒

台新金控昨開法說會，法人及媒體聚焦與新光金換股合併的「新新併」議題，台新金總經理林維俊發表五點聲明，並表示不排除拉高換股比例；林維俊也說，金管會應支持合意併購為優先，第三方不宜在已有合意併購之下，發動敵意併購，才能立下市場可遵循的規則。

針對台新金說法，表態對公開收購新光金的中信金回應，發動公開收購，也是對併購開大門走大路，由於市場價格是浮動的，因此中信金也將以致力提供令股東滿意的收購價格；至於大股東適格性問題，中信金表示，發動公開收購的是中信金，並非中信金的大股東，不應混為一談。

林維俊說，相信金管會不會允許中信金的公開收購，因為台新金二○二二年就已洽新光金合意併購，但未獲新光正面回覆，因此當年十一月提公開收購方案向金管會報告，且架構和中信金如出一轍。他指出，金管會當時質疑用股份作對價會有波動，希望用百分之百現金，基於監理標準一致性，金管會不應同意中信金的申請。

針對換股比例，林維俊表示，三家金控都是上市公司，每天股價都在波動，出價數字是動態改變情況，所以很難說誰的出價多少或高出多少，台新金會在適當時間作適當調整規畫。

其次，中信金對新光金的公開收購，林維俊說，合意併購要獲得優先尊重，若容忍在最後階段出來敵意併購的干擾、甚至破局，以後市場就沒有合意併購的空間，有違金管會合意併購的初衷。

第三，林維俊指出，若金管會已開放公平競爭理由同意敵意併購，干擾合意併購，等於政策上用敵意併購驅逐合意併購，將造成本質上不公平，因為敵意併購可任意出價，且第一次只要百分之十就可達到阻擾目的，無視合意併購者開大門走大路的努力。

第四，林維俊說，金管會同時開放合意和敵意併購，若敵意併購者將收購的股分轉換為合併後新公司股分，干擾新合併公司決策，甚至啟動對新公司的第二波敵意併購，不只造成亂象，也會形成金管會的監理問題。

最後，林維俊表示，整併首重市場穩定及公共利益，大股東適格性要有更高標準，中信金的前幾宗併購有數起爭議涉訴訟，不但負責人及親信都有涉及，還有未結案件，金管會必須充分考量大股東適格性。