新光金控雙龍搶珠 金管會：大眾權益優先

台新金控與中信金控雙雙表態併購新光金控，成為近來金融市場關注焦點，金管會昨對併購案的審核提出基本立場，將確保金融市場穩定及發展，並關注社會大眾、客戶、員工、股東等四大層面利害關係人權益，其中社會大眾權益為最上位考量。至於合意或非合意併購目前都有法可循，金管會沒有先後的預設立場，都會秉持原則審查。

本報資料照片 新光金與台新金董事會日前達成透過換股方式推動合意併購，但中信金董事會也通過公開收購新光金，出現金控併購史上首見的「雙龍搶珠」局面，金管會審核這樁併購案的態度成為外界關注焦點。金管會銀行局副局長童政彰昨天表示，對於併購過程未來如何發展，金管會有法定程序並進行推演，也一定會確保金融市場穩定和發展。

童振彰說，會重視四大層面的利害關係人權益，其中最上位是社會大眾權益，將考量合併前後會否影響金融穩定，能否促市場競爭效益？合併之後會否持續透明公平的金融服務落實社企責任，其餘依序為客戶權益、員工權益、股東權益。他指出，所謂的社會大眾也包括小股東，但不是「加一就得減一」的數學題目，會全面顧及。

由於過去未出現單一標的合意與非合意併購並存的案例，金管會准駁的重點何在？童政彰指出，金管會對市場發展有相當的掌握及設定推演，目的在確保市場穩健發展、利害關係人權益的兩大衡平考量。他說，過去的確未發生對同一標的有合意及非合意兩組人馬，但這兩種法規都在，行政機關會依法行政，若採非合意，會針對資本重組、經營能力佳、國際布局能力，及良好社企責任等四大要項從嚴審查。

至於合意與非合意併購何者優先？童政彰說，在法制和公開透明的自由競爭的社會下，並沒有先後的預設立場，且對非合意者會加諸更多要求條件，金管會原本就持開放態度，若實務與法規有矛盾之處會進行滾動式檢討。對於同時出現合併與非合意併購者，金管會將回到法治的基礎，在合法合規之下尊重市場的機制，也會確保市場穩定及健全發展基礎。

中信金廿六日遞件申請公開收購新光金，童政彰表示，金管會會依金控法第卅六條規定，在十五天內，也就是九月十六日前做出准駁決定。

針對台新金質疑當年要公開收購新光金未獲金管會准許，以及中信金大股東的適格性，童政彰回應，中信金已遞件，也循公開資訊說明，台新若提出質疑，應要檢視當初遞件進來的案子，是否和中信金的規畫條件都一樣，金管會會用相同標準審查。此外，這次因為發動併購的是金控公司，和大股東適格性無關，但若出任負責人，資格就要作審查。