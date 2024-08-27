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股東質疑新新併比例不合理 告發4名新光金董事、新勝董事涉特別背信

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
台新金控與新光金控日前舉行記者會，宣布以每股0.6022的比例通過換股合併案，未來台新金為存續公司、新光金消滅，合併後金控改名為 「台新新光金」。圖／聯合報系資料照片
台新金控與新光金控日前舉行記者會，宣布以每股0.6022的比例通過換股合併案，未來台新金為存續公司、新光金消滅，合併後金控改名為 「台新新光金」。圖／聯合報系資料照片

台新金控（2887）宣布以100%換股方式與新光金控（2888）合併，有新光金股東認為，換股比例不合理，損害股東權益，告發新光金董事洪士琪、魏寶生、林敦仁、吳東明、新勝董事長彭雪芬等5人，涉犯證券交易法之特別背信。

告發狀指出，彭雪芬未經新勝等公司董事會合法決議或授權，擅自挪用近1.3億元，大量收購新光金股東會委託書，藉此使洪士琪、魏寶生、林敦仁及吳東明等人當選新光金董事，為新新併鋪路。

告發狀指出，新光人壽資本適足率尚未解決，吳東明及洪士琪在新光金今年4月26日董事會上提案重啟與台新金控合併可行性研究，有部分董事反對，新光金仍通過董事會決議，續行與台新金控合併案。

有股東認為，台新金提出換股比例不合理，市場上仍有中信金公開表示有意願投資新光金，卻圖利台新金及董事長吳東亮，使台新金得以低廉代價吞併新光金，違背其對於新光金之董事忠實義務，通過新光金與台新金合併的董事會決議，赴台北地檢署提告魏寶生等5人，涉嫌證交法之特別背信罪。

中信金控 台新金控 新光金控

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