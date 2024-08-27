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台新金曾提收購新光金卻遭拒？金管會：需檢視當年所提條件

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台新金控大樓。圖／台新金提供
台新金控大樓。圖／台新金提供

中信金（2891）26日向金管會遞件申請公開收購新光金（2888），金管會9月16日是否准駁成關鍵，台新金（2887）總經理林維俊說，台新金曾在2022年以「現金+換股」向金管會報告要公開收購新光金卻遭駁回，呼籲金管會應有監理一致性；金管會說，請台新去檢視「當年提出條件」是否與中信金一樣。

銀行局副局長童政彰說，請台新金要去檢視當年是否有公開揭露資訊，金管會是依法行政，若台新提出條件，是跟目前一樣，相同行為、金管會會用相同法律標準審核。

中信金目前已經遞件了，台新若有此質疑，應要去對照當年所提出的條件，是否跟中信金一樣，如果一樣，才會有後續提出的問題，要請台新檢視，是否有循重訊管道來說明。

童政彰說，自己才剛接到台新金在法說會上的意見表達，目前是「資訊不對等」，金管會也要檢視是否有當初的會議紀錄，建議台新去對照當年所提出的條件是否與中信一樣，而受到所謂的「不准」。

林維俊今天在台新法說會上說，2022年11月曾向金管會提公開收購新光金，當時架構與中信金一樣，卻被金管會認為用股價做對價、有波動，希望用100%現金收購，不要採取搭配股票收購來進行。

林維俊認為，既然此案兩年前被拒絕，金管會應有監理標準一致性，因此不應同意中信金的申請才對。

中信金控 台新金控 新光金控

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