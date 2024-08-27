台新金曾提收購新光金卻遭拒？金管會：需檢視當年所提條件
中信金（2891）26日向金管會遞件申請公開收購新光金（2888），金管會9月16日是否准駁成關鍵，台新金（2887）總經理林維俊說，台新金曾在2022年以「現金+換股」向金管會報告要公開收購新光金卻遭駁回，呼籲金管會應有監理一致性；金管會說，請台新去檢視「當年提出條件」是否與中信金一樣。
銀行局副局長童政彰說，請台新金要去檢視當年是否有公開揭露資訊，金管會是依法行政，若台新提出條件，是跟目前一樣，相同行為、金管會會用相同法律標準審核。
中信金目前已經遞件了，台新若有此質疑，應要去對照當年所提出的條件，是否跟中信金一樣，如果一樣，才會有後續提出的問題，要請台新檢視，是否有循重訊管道來說明。
童政彰說，自己才剛接到台新金在法說會上的意見表達，目前是「資訊不對等」，金管會也要檢視是否有當初的會議紀錄，建議台新去對照當年所提出的條件是否與中信一樣，而受到所謂的「不准」。
林維俊今天在台新法說會上說，2022年11月曾向金管會提公開收購新光金，當時架構與中信金一樣，卻被金管會認為用股價做對價、有波動，希望用100%現金收購，不要採取搭配股票收購來進行。
林維俊認為，既然此案兩年前被拒絕，金管會應有監理標準一致性，因此不應同意中信金的申請才對。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言