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台新金法說會／談中信搶親！總座提5聲明：金管會應支持合意併購

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台新金（2887）27日召開第2季法說會，法人聚焦「新新併」，面對中信金（2891）半路殺出搶親，台新金控總經理林維俊提出五大回覆，認為金管會開放敵意併購的規範，原意並非逼退合意併購，如果予以濫用會導致監理失序的風險，並呼籲，金管會應明確表態支持合意併購優先，才能為所有金融機構未來整併方向立下原則與規矩，讓大家有所遵循。

林維俊提出五大聲明，第一，合意併購是雙方經過財務顧問、精算顧問、會計顧問，甚至於是人力資源顧問等相當多專家評估，及董事會決議等這些程序後才完成的，應該要受到優先尊重，若容忍在最後階段突然跑出來敵意併購的干擾，甚至導致破局，以後台灣未來就沒有合意併購的空間，以後市場只剩下敵意併購一途，有違金管會一再宣示合意併購的初衷。

第二，開放敵意併購的規範，原意並非逼退合意併購，如果予以濫用會導致監理失序的風險，對金融整併也沒有好處，過去20多年來國內受到一次金改、二次金改這些爭議的陰影，金融併購活動不振，導致金融業經營規模擴大及國際化能力受限，所以金管會才在2018年將金控公司啟動敵意併購門檻從51%直接降至10%，當時金管會的主委表示，還是以鼓勵合意併購為優先，所以當時的立法背景雖然是鼓勵金控整併，但用意絕對不是說用敵意併購去壓制正常的合意併購。

第三，若金管會用開放公平競爭的理由，同意敵意併購干擾合意併購，等於是在政策上用敵意併購驅逐合意併購，對於合意併購的雙方也是一種本質上不公平，因為敵意併購不僅可以任意加價，提高合意併購之併購者的成本，且第一次收購只要10%就可達到阻擾目的，對合意併購雙方循著「開大門走大路」所付出的努力與結果，其程序正義有待商榷。

第四，若金管會同時開放合意併購和敵意併購並行，就算合意併購成功，倘若敵意併購者透過公開收購的標的公司股份，轉換為合併後新公司的股份時，來干擾新成立公司的決策，金管會又會因個案同意，恐讓其啟動對合併後新公司的第二波敵意併購，這不只耗損金融業造成亂象，也會造成金管會在監理執政的困擾。

第五，金融整併首重市場穩定及公共利益，所以金管會在審視併購方大股東適格性要有更高道德標準，看中信金以往幾次的併購案件，不僅有數起爭議事件涉及訴訟，且目前仍有未結案件，因此大股東適格性也是金管會須充分考量的因素之一。

林維俊呼籲，金管會應明確表態支持合意併購優先，第三方不應在已有合意併購的狀況下，再來發動敵意併購，才能為所有金融機構未來整併方向立下原則與規矩，讓大家有所遵循。

至於若金管會核准中信金公開收購？林維俊說，他相信不會，因為在2022年時，當時是在新光金（2888）前董座許澎時代就已洽合意併購，但當時未有正面回覆，所以2022年11月已提公開收購方案，也向金管會討論，且當時架構和中信金現在提出的如出一轍，幾乎一模一樣，但當時金管會對此架構提出質疑，認為用股份作對價會有波動，希望用100%現金，不要採取部分現金、部份股票的公開收購方案來進行。既然此案兩年前被拒絕，若金管會採用一致的監理標準，因不會同意中信金的申請才對。

中信金控 台新金控 新光金控

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