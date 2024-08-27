台新金總座針對「新新併」提出五大聲明 不排除拉高換股比例

台新金今日召開法說會，總共有超過20個提問和「新新併」相關。台新金控總經理林維俊指出，主要提問有二大，一是台新和新光換股比例會否有調整可能？二是中信金已發起對新光金公開收購，台新對策如何？對此，他做出以下五大回覆，並且要求，金管會應支持合意併購為優先，第三方不宜在已有合意併購之下，發動敵意併購，才能立下規則，讓大家有所遵循。

若金管會核准公開收購？林維俊說他相信不會，因為2022年是在新光金董座許澎時代就已洽合意併購，但當時未有正面回覆，所以當年11月已提公開收購方案，也向金管會報告，且當時架構和中信金如出一轍，所以金管會當時有所質疑，認為用股份作對價，有波動，希望用100%現金，不要採取搭配股票收購來進行。既然此案2年前被拒絕，金管會應有監理標準一致性，因此不應同意中信金的申請才對。

若台新要提高換股比例，對於流程，林維俊說，8月22日雙方董事會要過的程序，將全部重來，以更改比例，也要重新召開董事會及股東臨時會。

林維俊的五大聲明重點如下：

第一，台新與新光的換股比例。林維俊表示，因為三家相關公司，都是上市公司，每天股價都在波動，所以出價數字是動態改變情況，所以很難說誰的出價多少，也難說比誰高出百分之多少？在這種持續變動之下，未來的確有這個可能會調整，台新金會在適當時間作適當調整規畫。

第二，提到中信金對新光金的公開收購，林維俊強調，合意併購是雙方進行很多專家評估，這個要受到優先尊重，若容忍在最後階段出來敵意併購的干擾，甚至破局，以後市場就沒有合意併購的空間，有違金管會合意併購的初衷。

而且他強調，開放敵意併購的規範，並非打壓合意併購，這對金融監理沒有好處，過去20年來金融合併活動不振，也使金融業擴大規模及國際化受限，金管會才在2018年將敵意收門檻從51%降至10%，但他相信立法本意仍以合意併購為優先，用意絕非用敵意併購取代及壓抑合意併購。

第三，若金管會用開放公平競爭理由來同意敵意併購，干擾合意併購，等於政策上用敵意併購驅逐合意併購，也將造成本質上不公平，因為敵意併購可任意出價，且第一次只要10%就可達到阻擾目的，且無視合意併購者開大門走大路的努力。

第四，金管會同時開放合意併購和敵意併購，倘若敵意併購者將收購的股份，轉換為合併後新公司的股份時，來干擾新合併公司的決策，甚至讓其啟動對合併後新公司的第二波敵意併購，不只造成金融業亂象，也會形成金管會在監理執政的問題。

第五，整併首重市場穩定及公共利益，所以大股東適格性要有更高標準，林維俊指出，中信金以往的前幾宗併購，不僅有數起爭議涉訴訟，不但負責人及親信都有涉及，還有未結案件，金管會須充分考量大股東適格性。