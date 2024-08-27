中信金收購新光金 昨遞件金管會

中信金控為公開收購新光金控，昨天已將投資新光金的股權計畫書送交金管會審查。此外，知情人士透露，除了新光金第五大個人股東、裕鐵董事長林高煌表態力挺中信金，南部多家和鋼鐵業相關的傳統產業也支持中信，合計讓中信掌握股權百分之八的「基本盤」。

中信金昨天表示，國內金融業市場長期存在過度競爭、業者家數過多等問題，缺乏達到具國際競爭力的規模，中信金擬進行公開收購新光金控股權，若收購完成，中信金與新光金合併後總資產將達十三點五兆元，資產規模排名台灣市場第一。而在中信遞件申請後，金管會在今天起的十五個營業日內未反對，中信即可啟動公開收購計畫。

在中信金表態公開收購新光金後，持股百分之五的裕鐵就呼籲金管會盡早通過，讓新光金股東及投資人有選擇更好對象的機會，加計南部其他鋼鐵業者的股權共計百分之八。針對林高煌揪團支持中信的舉動，一名金融業大老表示，他去年就耳聞林高煌抱怨新光金多年未發股息，如今可以參加公開收購，又是現金，還能換到中信金的股票，自然樂意參加收購。

此外，中信金宣布以十四點五五元公開收購新光金百分之五十一股權，併購題材激勵新光金股價昨最高來到十三點三五元，漲幅破百分之六，創下近一年來的最高價位，收盤拉回至每股十三元、漲幅百分之四點四二。此外，台新金股價昨漲幅也超過百分之三，收廿元；中信金小漲百分之○點一五，收卅三點一五元。

而連同昨天新光金成交量逼近一五三萬張，近一周新光金的成交量已破五百萬張，不論是外資或散戶，這些交易都被市場解讀為有意參與中信金的公開收購。市場人士初估，即使新光金大股東不賣，保守估計中信仍有取得三成以上股權的實力。而從新光金目前持股來看，新光金大股東吳東進與台新金董事長吳東亮約掌控持股百分之廿五，新光三越持股百分之三點五三。

一位業界大老指出，即使「雙新」的股東臨時會通過換股合併案，也必須向金管會遞件申請，等金管會核准，如果金管會不反對中信金公開收購，也會看屆時中信收購的結果，來決定是否核准新新併。