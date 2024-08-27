中信金送件跟時間賽跑 若金管會未反對即可啟動收購

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
中信金控。記者曾吉松／攝影
中信金控。記者曾吉松／攝影

中信金（2891）搶親來勢洶洶。正與時間賽跑的中信金，昨（26）日宣布已向金管會遞交投資新光金（2888）的股權計畫書送審，期許成為台灣最大金控。而中信金必須在今日起15個營業日內，若金管會審核未反對，即代表可正式啟動公開收購計畫。

中信金昨日表示，國內金融業市場長期存在過度競爭、業者家數過多等問題，缺乏達到具國際競爭力的規模，中信金擬進行公開收購新光金控股權，若收購完成中信金控與新光金控合併後總資產將達新台幣13.5兆元，資產規模排名台灣市場第一。

中信金公開收購關鍵時間點
中信金公開收購關鍵時間點

台新金（2887）、新光金兩家金控預計10月9日召開股東臨時會討論新新併，9月10日將是新光金停止過戶日，外界一度擔心中信金是否趕得及在停過日前取得金管會核准，不過據了解，中信金遞交的申請文件中並未提及收購期間，根據法規，中信金可向金管會申請收購的期間最長為50天，換言之，即使臨股會過後仍會繼續收，收購期限在11月25日。

中信金開出每股14.55元的條件公開收購新光金，股票搭配現金、總計要花360億元現金，股票加現金約1,314億元，收購比例為10%至51%，企圖一次取得新光金控過半股權。中信金如此有自信，就是看準條件相比台新金能吸引股東前來登記應賣，以新光金今年第1季的每股淨值為16.53元來看，台新金以11.32元談合併，中間差距頗大，加上新光金營運逐漸好轉，資本適足率也在今年6月回升到法定標準200％之上，比原預估時程提早達標，上半年EPS有1.31元。


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