「新新併」出現空前危機…台新併新光 可走兩條路

新光金控（2888）併購案出現雙龍搶珠，在中信（2891）祭出每股14.55元公開收購價後，這讓台新金（2887）主導合意併購的新新併，出現空前危機。消息人士透露，台新金未來可以走兩條路，一是提高換股比例，二是技術性讓新新併股東臨時會流會，解除中信金可能登堂入室的風暴。

新新併在上周四（22日）祭出1：0.6022的換股比例，相當於台新以11.32元折價吃下新光金。熟悉通路操作的金融圈人士說，不少小股東願意支持併入台新金，取得台新金的持股，卻吞不下台新金的換股比例，一直希望台新金董事長吳東亮能提高價格。

新新併換股比例是否調整

市場也喊出新光金與台新金1:1，或至少是1:0.95，或至少出價與中信金的14.55元相當，如此才能防止小股東倒戈，先把委託書給台新及新光，卻把股票應賣給中信金，造成兩宗合併案同時成就、新光金妾身不明的窘境。不過，新光金對此表示，並沒有此項決議。台新金則對此不予回應。

新光金昨再度爆量上漲，站上13元關卡，漲幅4.4%，成交量高達153萬張，連續兩個交易日突破百萬張大量，外資由買轉賣，單日賣超5.8萬張，台新金也上3%，站上20元大關，中信金上漲0.1%，收33.15元。

據了解，新新併並不是沒有考慮過提高換股價格，但後續會面臨兩大問題，首先是價格問題，當價格不如中信金時，小股東還是有可能跑票，就算價格小股東埋單，也要面臨重新召開臨時董事會，股臨會勢必會往後延，此舉恐讓中信金公開收購成就的時間點與新新併送審時間拉近，喪失先機。

其次，則是新新併一旦價格改變，中信也可能提出反制之道，跟進調升公開收購價格，據熟知新新併內情的人指出，一方提高，另一方肯定也會提高，如此下去，沒完沒了，不如維持原比例，想辦法說服股東著眼合併後的文化融合，才是永續經營之道。

而吳東亮解套的另一個做法，就是新新併的任一方製造技術性流會，以防台新金、新光金、中信金三家金控，如捲麻花一樣，緊緊綁在一起，雖然金管會表達不會讓三家公司綁在一起的情況發生，中信金也表達對台新金沒興趣，但只要法規上沒有明令限制，中信金因為公開收購條件成就，藉由對新光金的持股，成為台新金股東的機會仍然存在。

知情人士認為，在這個關鍵時刻，吳東亮對新光金及台新金的委託書都必須充分掌握，雖然委託書可以成為通過新新併的重要利器，但當無法預料中信金可能的做法下，透過兩家公司任一家股東臨時會技術流會，或是不同意合併，則是吳東亮在最後關鍵時刻，保住台新金的救命稻草。



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