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立委郭國文：雖然新郎都在 但率團赴日不是談金金併

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財政委員會召集委員郭國文強調，雖然台新跟中信都有在場，但率團赴日討論的是四大鬆綁，不是金金併。圖／郭國文辦公室提供
財政委員會召集委員郭國文強調，雖然台新跟中信都有在場，但率團赴日討論的是四大鬆綁，不是金金併。圖／郭國文辦公室提供

新光金控的雙龍搶珠併購話題火熱，立法院財政委員會民進黨籍召委郭國文今晚發出聲明，強調這次率團赴日本考察的行程並不是討論金金併，雖然中信、台新都有參加，但四大法規鬆綁才是重點。

立法院財政委員會今日考察中信子行東京之星，並舉辦本國銀行經理人座談會，邀請所有在東京設置子、分行的8家公股與民營銀行參與。近日國內話題正熱的金金併議題，有意併購的中信、台新以及銀行局長莊琇媛皆在場，郭國文打趣說：「新郎都在這。」但郭也強調，今日不談金金併，而是針對制度可以改善與鬆綁進行討論。

郭國文表示，這次主題制定為「我國銀行於日本發展法規與金融政策變遷契合度」，主要在於看到日本金融政策不斷翻新，且許多政策方向皆與台灣不約而同，希望可以增加台日的交流，也讓台資銀行能把握這波商機。

今日各銀行提出來的建言，主要分成四大面向，第一是不動產放款的問題，由於海外分行的業務相對單純，不動產放款重要性高，且並不影響台灣不動產集中度的問題，卻納入銀行法72-2條的占比計算。

對此，莊琇媛回應認為，這部分過去銀行局也曾與央行討論過，如今台灣銀行逐漸邁向國際，會回去檢討。

第二，則是日本並無聯徵機制，海外子分行也無法取得台灣聯徵資料，加上日本法規調整，讓企業減債更容易，對銀行放貸都會有風險管控的難處。

金管會副主委邱淑貞認為，這部分確實可以檢討，看聯徵中心能否傳送以風控為目的資料供海外分行參考，類似的機制適用於來台灣的外商銀行，將研議擴展至台資銀行的海外分行。

第三，針對海外子分行無法在台灣拜會潛在客戶，甚至連台灣總行的客戶都無法，對於開拓業務是一大限制。

莊琇媛解釋，過去設置此規範是憂心台灣客戶把資產移轉國外，但隨著金融環境變遷，台人與台商都逐漸往世界各地拓展，相關規範銀行局都會檢討。邱淑貞強調，面對國人國際資產分配配置的需求，金管會將研議鬆綁相關規範。

第四則是希望主管機關協助人才招募，對此莊琇媛表示，這涉及跨部會的合作，這部分需要委員們的幫忙。郭國文則說，自己未來會協助，也要麻煩交流協會看是否能協助舉辦人才招募會。

郭國文總結表示，今日的座談會有相當多收穫，也看到主管機關願意調整的態度，希望金管會能以協助台資銀行打亞洲盃、世界盃為目標，來調整監理與發展的思維。

國文 日本 金管會

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