快訊

中廣附隨組織案贏了！免遭追徵77億 黨產會搞錯「時間點」成敗訴關鍵

柯文哲稱買商辦自用卻當包租公 租客傳為綠委特助？陳秀寶發聲了

大陸軍機「首次」侵入日本領空 自衛隊戰機緊急起飛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正式搶親新光金 中信金向金管會遞交股權計畫書

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
外界眾所矚目的金融圈三角戀，中信金（2891）搶親新光金（2888），中信金在26日正式向金管會遞交投資新光金的股權計畫書。圖為中信金控總部。（記者曾吉松／攝影）
外界眾所矚目的金融圈三角戀，中信金（2891）搶親新光金（2888），中信金在26日正式向金管會遞交投資新光金的股權計畫書。圖為中信金控總部。（記者曾吉松／攝影）

外界眾所矚目的金融圈三角戀，中信金（2891）搶親新光金（2888），中信金在26日正式向金管會遞交投資新光金的股權計畫書。

中信金發新聞稿表示，國內金融業市場長期存在過度競爭、業者家數過多等問題，缺乏達到具國際競爭力的規模，中信金擬進行公開收購新光金控股權，若收購完成，中信金控與新光金控合併後總資產將達新臺幣13.5兆元，資產規模排名臺灣市場第一，合併後中信金控規模將超過渣打銀行（香港）、日本野村控股公司、新加坡大華銀行等亞洲大型金控，成為亞洲第38大金融集團，跨出國內金融業者打亞洲盃、世界盃的第一步，並滿足國家關鍵產業的跨境金融需求，協助臺灣強化資本韌性及確保供應鏈安全。

另外，中信金控可因本案通過，強化銀行、保險、證券三大業務發展，提供客戶更完整的金融服務，除銀行業務可擴大市占率之外，保險業務可藉由整併台灣人壽保險公司經驗，改善新光人壽保險公司經營績效，進而提升獲利能力，調整營運體質，至於證券業務則可補強中信金控第三獲利引擎，完善金融服務版圖。

中信金控強調看好雙方合併綜效，未來獲利成長可期，提供新光金控全體股東相對高溢價，共創未來願景。若能順利取得主管機關通過此案，必可在保障雙方股東權益、員工生計、客戶服務之前提下，完成併購計畫，以充分發揮最大綜效、創造雙贏局面。

中信金控 台灣人壽保險 新光金控

延伸閱讀

獨／中信金公開收購新光金 「鋼鐵人」出動集體支持已有8%股權

外資上週賣超台股123.81億元 砍中信金買新光金

有新光金、台新金或中信金持股怎麼應對？ 專家：跟誰成局對整體金融環境良性看待

三角戀併購題材激勵 新光金成交量午時破134萬張

相關新聞

正式搶親新光金 中信金向金管會遞交股權計畫書

外界眾所矚目的金融圈三角戀，中信金（2891）搶親新光金（2888），中信金在26日正式向金管會遞交投資新光金的股權計畫...

立委郭國文：雖然新郎都在 但率團赴日不是談金金併

新光金控的雙龍搶珠併購話題火熱，立法院財政委員會民進黨籍召委郭國文今晚發出聲明，強調這次率團赴日本考察的行程並不是討論金...

獨／中信金公開收購新光金 「鋼鐵人」出動集體支持已有8%股權

中信金公開收購新光金，知情人士透露，除了身為新光金第五大個人股東的裕鐵董事長林高煌表態支持中信金，南部許多和鋼鐵業相關的...

獨家／併購高手扮神童 預言「新新併」搶親戲碼 贏家會是它

一名金融併購高手大膽預言，「新新併」搶親戲碼，最後的贏家已經拍板定案…

史詩級併購教案！中信台新雙搶 金管會最怕出現「新光金重婚」

台灣併購史破天荒出現「合意」與「非合意」同搶一家金控，這兩條各自的併購之路，從平行線，出現交集點，挑戰金管會各項法規漏洞...

搶親新光金 雙雄再出招

中信金控、台新金控搶親新光金控的金融大戲引發市場關注，雙方也為合併案積極布局。據了解，中信金將在今天向金管會遞件申請收購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。