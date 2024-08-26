中信金公開收購新光金 26日遞件金管會

中信金（2891）將在周一（26日）向金管會遞件申請收購新光金（2888），據了解，本周一起，金管會副主委邱淑貞、銀行局長莊琇媛、財政部等一行人均將參與財委會日本參訪活動，並考察中信日本東京之星子行，中信金總經理高麗雪將親自出席與會。該考察行程為期三天到28日回台。

因適逢中信金送件申請收購新光金時刻，金管會官員與中信金高層都不在國內，也剛好齊赴日本，是否影響審核時程？

知情人士透露，即便金管會高層與高麗雪均不在國內，也不影響收購案審議進度，也因雙方日本行是公開行程，很早就安排好了，與中信金併購案無關，外界不必繪聲繪影。

據了解，中信金公開收購送件僅是一個程序動作，本來就不需高麗雪親自遞件，金管會銀行局收件後，前期作業主要是確認中信金相關條件標準是否符合，換言之，金管會高層是否在國內，絲毫不受影響。

中信金8月26日向金管會遞件公開收購新光金後，依規定，申請次日起15個營業日內未表示反對，視為已核准，類似申報生效制，依時間估算，若中間金管會沒有要求補件，金管會最晚會在9月16日前核准。

這趟日本東京參訪考察活動，是由立院財委會召集委員、「亞東國會議員友好協會」會長郭國文籌畫，共有五位立委參與，日期為8月26至28日三天，並邀請政府相關單位前往，包括金管會、國庫署、證交所等人。

立委與官員訪日行程非常緊湊，8月26日早上六點就要在機場集合，第一天主要有兩個活動，分別是國銀日本分（子）行的經理人座談會，而當地國銀出席代表是已經插旗日本的5家公股及3家民營國銀，包括台新銀行。

首日也安排立委與官員進一步考察中信銀的東京子行，中信金總經理高麗雪將親自出席迎接。該訪問團第二日行程是考察東京證券交易所、LIVING PLATORM（REITs養老中心）及「台日資產管理中心合作展望」對談，並將會晤多位日本眾議員；而第三天則將與日本的虛擬貨幣、機器人理財等業者進行考察與交流。