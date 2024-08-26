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新光金花落誰家 小股東兩頭賺…結親變數

經濟日報／ 記者陳佩嘉廖珮君／台北報導

新光金花落誰家受關注。據悉，新新併團隊已掌握民間委託書徵求三大通路全通、長龍及聯洲，雙方股東會要通過新新併機率很大，不過熟悉通路的金融圈人士指出，小散戶兩邊賺的心態，恐讓新新併及中信金（2891）併新光金（2888），同時成就，讓這宗合併案面臨史上最大難題。

由於中信金出價優於台新金（2887），自然會造成投資人一窩蜂欲將新光金股票應賣給中信金。

台北大學法律系教授王震宇表示，依照「企業併購法」第5條第1項規定，「公司進行併購時，董事會應為公司之最大利益行之」，目的是要保護小股東及投資人權益。他並以過去富邦金公開收購日盛金為例，一開始是「非合意併購」，最後成功的關鍵就是小股東參與應賣，因此，必須在小股東權益獲得保障的前提下，才能達到成功的金融併購。

金融圈高層表示，小股東心態是極聰明的，台新金有通路優勢，中信金有價格優勢，而中信金收購期可能落在新光金停止過戶期間，非常有機會造成小股東一面把股票賣給中信金，一面把委託書給台新金，一面保證賺得到價差，一面又可拿到委託書的通路利益。

中信金 台新金 股東會

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