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搶親新光金…台新金股臨會前最後一搏 動員委託書徵求通路

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金、中信金爭搶新光金，台新金將力拚股臨會過關。圖／聯合報系資料庫
台新金、中信金爭搶新光金，台新金將力拚股臨會過關。圖／聯合報系資料庫

據了解，面對中信金來勢洶洶發動對新光金的公開收購，台新金已在預定10月9日召開的股東臨時會前最後一搏，已積極布局委託書徵求通路，市場已傳出，台新金已簽下全通、長龍、聯州等三大民間徵求公司，並得到委託書大王張永祥的助陣，希望能力拚三分之二的出席人數，並取得超過二分之一的過半數通過。

另據了解，對於中信金發動公開收購，包括新光金大股東吳東進、林伯翰等人，目前都暫未有應賣的打算，公開收購對象中信金將以占比40%的小股東，和近20%的外資為主。

至於金管會到底屬意誰併新光金，一位知情人士指出，其中一個關鍵重點還是哪家金控最有實力能為新光人壽作現金增資，因為儘管新光人壽上半年由於股票處分，匯兌收益而大賺，但新光金帳上仍有長期高利保單負擔和未實現的債券虧損等大多數大型壽險公司都面臨的問題；一位知情人士即表示，去年前金管會主委黃天牧，就曾對台新金開出至少必須增資1600億至2000億的附帶條件，據了解這次台新金、中信金向金管會「打招呼」時，金管會也同樣提出後續要為新壽增資至少1500億以上的問題。

另一方面，受金融圈高度矚目的另一個最新動向，則是凱基金控（開發金控）旗下凱基證券自營部門大買新光金持股，可說是近來除了外資之外，最大的新光金買盤，尤其凱基證券上周五榮登券商買超之冠，其餘買超前五大的券商都是外資券商。

對於凱基證券自營部積極上車，金融業高層認為，凱基證券自營部買進新光金股票之後還可參加中信金公開收購，若以上周五買進價大約每股11元價格，足足可賺超過3元價差，可說「一魚兩吃」。

對於上周台新金與新光金董事會雙雙通過的0.6022換股比例，面對中信金一口氣拉高30%的價格來公開收購，法界人士指出，台新金仍可有調整價格的機會，「但最晚必須在9月6日之前。」因為依規定，股臨會前30天必須寄發開會通知，由於9月8日是假日，因此最晚寄出時間落點在9月6日，若調高換股比例，但若以台新金先前出價約當新光金每股11.32元的價格，要一口氣把價格超越14.55，難度很高。

當中信金出價14.55的價格之後，現在已成為短期內新光金股價的「定錨價」，市場已預期，新光金周一開盤很可能「漲停鎖死」，想進場買也買不到。

尤引人矚目之處在於，許多外資、券商、機構法人，早在上周就已大舉進場加碼新光金，為的就是等中信金公開收購。重量級金融業高層不諱言，外資投行一定會出具報告給機構法人買進，通常只要投資有20%以上的獲利，就有分潤機會，也因此，中信金出價公開收購，外資、投行都可趁機大賺，尤其是外資，上周五的126萬張成交天量，外資當日就狂掃快16萬張，對此一位金融業高層戲稱，過去是危機入市，「現在是良機入市」。

中信金 台新金 新光金

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