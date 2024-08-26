中信金公開收購新光金 今送件

新光金（2888）花落誰家成為市場關注焦點，據了解，中信金（2891）今（26）日將向金管會遞件申請收購新光金，財務顧問為摩根士丹利；而今日起，金管會副主委邱淑貞、銀行局長莊琇媛、財政部等一行人均將參與立法院財委會日本參訪，並考察中信日本東京之星子行，中信金總經理高麗雪將親自出席。該考察行程為期三天到28日回台。

因適逢中信金送件申請收購新光金時刻，金管會官員與中信金高層都不在國內，也剛好齊赴日本，是否影響審核時程？知情人士透露，即便金管會高層與高麗雪均不在國內，也不影響收購案審議進度，也因雙方日本行是公開行程，很早就安排好了，與中信金併購案無關，外界不必繪聲繪影。

據了解，中信金公開收購送件僅是一個程序，本就不需高麗雪親自遞件，金管會銀行局收件後，前期作業主要是確認中信金相關條件標準是否符合，換言之，金管會高層是否在國內，絲毫不受影響。

這次參訪行程，當地國銀出席代表是已經插旗日本的五家公股及三家民營國銀，包括台新銀行。

中信金今日向金管會遞件公開收購新光金後，依規定，申請次日起15個營業日內未表示反對，視為已核准。