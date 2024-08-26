搶親新光金 雙雄再出招

中信金控、台新金控搶親新光金控的金融大戲引發市場關注，雙方也為合併案積極布局。據了解，中信金將在今天向金管會遞件申請收購新光金，而台新金也積極布局委託書徵求通路，要在十月九日的股東臨時會放手一搏，市場傳出台新金已簽下全通、長龍、聯州等三大民間徵求公司，並得到委託書大王張永祥的助陣，希望力拚三分之二的出席人數，並取得超過二分之一的過半數通過換股合併案。

業界：新光金漲停鎖死機會高

這場金控整併戰也吸引投資人目光，業內人士表示，新光金今天股價開盤跳空漲停鎖死的機會很高，由於中信金開出十四點五五元的收購價，如今已成為短期內新光金股價的「定錨價」。新光金股價上周五收十二點四五元，今天若漲停，股價將來到十三點六五元。

熟悉通路的金融圈高層表示，台新金有通路優勢，中信金有價格優勢，而中信金收購期可能落在新光金停止過戶期間，非常有機會造成小股東把股票賣給中信金，也把委託書給台新金，一面保證賺得到價差，一面又可以拿到委託書的通路利益。

這種情況下，很可能使得「新新併」及中信金收購新光金同時條件成立，讓後續情勢變得更為複雜，也增加金管會的監理挑戰。

據指出，目前已知，包括吳東進、林伯翰等新光金大股東，暫時不會在中信金公開收購時賣出股分。

而中信金今天向金管會遞件公開收購新光金後，依規定申請次日起十五個營業日內金管會未表示反對，視為已核准，類似申報生效制；依時間估算，若中間金管會沒有要求補件，金管會最晚會在九月十六日前核准。

至於金管會的關切議題，一位知情人士指出，其中一個重點是哪家金控最有實力為新光人壽作現金增資，因為儘管新壽上半年因股票處分、匯兌收益而大賺，但新光金帳上仍有長期高利保單負擔和未實現的債券虧損等多數大型壽險公司都面臨的問題。

金管會最擔心的是，一旦新光股東會通過換股，中信竟也同時完成百分之五十一收購，出現「新光金重婚」，甚至因換股強制轉換，使中信竟一躍成為「台新新光金」單一最大股東，在無法規又史無前例下，金管會審查面臨挑戰。

另一方面，金融圈也注意到凱基金控（原開發金控）旗下凱基證券自營部大買新光金持股，市場解讀凱基證自營部買進新光金股票後，可參加中信金公開收購，若以上周五買進價大約每股十一元，可賺超過三元價差。

此外，許多外資、券商、機構法人上周已大舉加碼新光金，為的就是等中信金公開收購。

金融業高層不諱言，外資投行一定會出具報告給機構法人買進，通常只要投資有百分之廿以上的獲利，就有分潤機會，因此中信金出高價公開收購，外資、投行都可趁機大賺，尤其是外資，上周五新光金爆出一二六萬張成交天量，外資狂掃近十六萬張，一位金融業高層戲稱，過去是危機入市，「現在是良機入市」。