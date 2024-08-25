金控法說周 併購議題發燒

上周金控併購大戲高潮迭起，本周金控法說會也熱鬧滾滾，包括爭娶新光金（2888）的兩大男主角：台新金（2887）與中信金（2891），還有重量級金控富邦金（2881）與公股龍頭兆豐金（2886），都要在本周開法說會。由於美國9月降息機率大，降息對金控下半年與未來獲利展望，及台新金、中信金要娶新光金的策略角力，都是焦點。

本周五個交易日，每天都有金控召開法說會。26日第一天由兆豐金打頭陣，27日為台新金，中信金則是緊接於28日登場，29日為富邦金法說，最後周五30日則是公股的第一金。非金控的金融股，彰銀將在27日召開法說會，台產30日開法說會。

金融股本周法說會

中信金上周五揭櫫搶親新光金的條件，擬公開收購新光金股票10%到51%，公開收購每股對價約1股新光金普通股換中信金普通股0.3132股及現金約4.09元，以中信金近三日股價約每股33.4元為基準計算，股票搭現金的每股收購價約14.55元，比台新金擬換股合併新光金，換股比1股新光金換0.6022股台新金，以台新金近三日均價概算新光金換股價每股約11.4元要來得高。

不過，台新金與新光金已定10月9日召開股東臨時會討論換股合併，外界好奇中信金屆時啟動公開收購，新光金股東臨時會表決與台新金合併案結果如何？雙邊後續策略，併購對公司的綜效與財務影響，將是台新金與中信金法說會上焦點。