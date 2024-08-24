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新光金獨董反對新新併 籲評估中信提案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
新光金獨董許永明。圖／本報資料照片
新光金獨董許永明。圖／本報資料照片

新光金（2888）22日董事會雖通過新新併，但有三票反對。代表新光金創辦人吳東進派的獨立董事許永明對與台新金合併以及召開股東臨時會兩項議案表達反對意見。他指出中信金公開收購新光金股份，公司與台新金換股比例過低，僅位於獨立專家所提合理區間下緣約當第33%分位數，他建議新光金應暫緩與台新合併案，評估中信金擬公開收購之提案。

據了解，董事會有15席董事投票，包括創辦人吳東進派獨董許永明在內共三票反對，反對的董事吳欣儒直言此案是「沒有誠意及誠信的合併案」，董事李增昌也表示本案時機與價格不對，僅以市價為換股依據，未考慮公司淨值，新光三越法人代表賴慧敏投棄權票。

新光金昨（23）日凌晨透過重訊公告獨董許永明對合併案的三點反對意見。首先，與台新金換股比例過低，以近一日收盤價及所提換股比例計算，每股普通股可換得之台新金普通股價值，將低於新光金最近一日之每股市價。

第二，許永明說，有另家大型金控公司（中信金）將待主管機關核准後，公開收購新光金股份。依據市場經驗，此舉可能對新光金股價產生正向影響。

第三，過去幾個月以來公司過於急促推進合併案進程。建議應暫緩所提與台新金之合併案，重新考慮換股比例，並審慎評估中信金擬公開收購新光金股份之提案，謀求公司利益及股東權益最大化。

在審計委員會中，許永明也投反對票。他指出，換股比例依照財務顧問提出的評價報告與建議，但公司並未提供相關評價報告書，不利於審委會評估獨立專家所出具之意見書是否正確；獨立專家計算公司與台新金的股權於評價基準日之價值區間有進一步商榷的必要；認為以公司規模和未來的營運狀況，加上考慮新光人壽未來潛在利益，計算出的溢價比率偏低。

新光金提出說明，獨立專家就「新新併」換股比例合理性出具意見書。

中信金 台新金 新光金

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