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新光金董座向員工發出公開信 魏寶生：選台新是考量默契

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
台新金控董事長吳東亮（左）與新光金控董事長魏寶生（右）等人22日一起出席記者會宣布合併計畫。記者潘俊宏／攝影
台新金控董事長吳東亮（左）與新光金控董事長魏寶生（右）等人22日一起出席記者會宣布合併計畫。記者潘俊宏／攝影

新光金控（2888）董事會22日通過以換股方式與台新金控合併後，金控董事長魏寶生旋即向員工發出公開信，強調選擇合併對象並非僅考量外顯的利益面，雙方在文化融合上的理解，有著其它金控無法企及的默契，是選擇與台新合併的重要考量。

魏寶生說，近年來台灣金融業一直處於過度競爭狀態，市場朝向大者恆大局面發展。透過合併提高競爭力，方能在市場競爭中脫穎而出。「面對這樣的潮流趨勢，我們選擇台新作為合併對象，絕對是經過內部縝密的思慮與專業評估，包含策略定位、績效改善、資產優化及企業文化等諸多面向，最終審慎做出的決定」。

魏寶生表示，台新成立之初，新光就曾調任多位優秀的幹部前往任職，雙方從過去至今一直相互合作，在文化融合與傳承上的理解與尊重，有著其它金控所無法企及的默契，雙方企業組織與文化亦非常相近，這也是選擇與台新合併的重要考量。透過這次合併，無論在保險、銀行、證券及投信都有優勢互補，可發揮最高經營綜效，提供客戶更多元化服務。

魏寶生強調，員工向來是最重要的資產，合併後依舊會維護每位同仁的權益，不但全數留用，原本的工作年資也會全部延續，以確保大家未來在更寬廣的舞台中，有更多的機會可以一展長才。最後他喊話請員工安心並持續努力打拚，未來憑藉雙方優勢整合，在全新的組織架構中，將會成為市場嶄新且最具競爭力的金控。

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