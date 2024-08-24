專家：中信打「有贏無輸」一仗

中信金控（2891）昨（23）日大動作「搶親」新光金，祭出每股收購價14.55元，遠優於台新金控換股價格11.32元，更通過提高收購比率，從原25%直提高為直接過半的51%，在金融市場投下一顆震撼彈。

金融圈的併購高手分析，中信金開價就展現出要打「有贏無輸」一仗，背後肯定有高人指點。透過公開收購，即便無法將新光金娶進門，但不成就也沒有實質損失，但拉高收購價至14.55元這一招，對新光金全體股東面前晃了根「紅蘿蔔」，有人要花14.55元收購，台新金卻只肯開11.32元，中信金昨天的公開喊話，讓台新金在股東大會合併案「闖關」的難度倍增。

金融圈主管說，中信金考驗新光金的大小股東的選擇，除了聘金更優渥外，「你們比較想要台新金，還是中信金的股票？」中信金前天晚上全程緊盯台新金與新光金的合併記者會，聽到台新金提出的換股比例後，展現「勢在必得」態度。