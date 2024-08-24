新新股臨會後 中信金將續買進新光

中信金（2891）23日宣布以每股14.55元收購新光金，但在收購期間，若台新金、新光金的股東臨時會通過合併案，中信金是否持續收購新光金？中信金總經理高麗雪昨（23）日說，「我只能回答，我們會合法合規進行後續程序，相信主管機關會保障股東權益。」

市場解讀，就算台新金與新光金在股東臨時會通過合併案，只要金管會尚未核准新新併，中信金仍會持續加碼新光金。

中信金與台新金搶親新光金，各自與時間賽跑，台新金與新光金必須在10月9日的股東臨時會通過合併案，並向金管會申請合併獲准，才能正式合併；中信金必須在金管會核准新新併之前，完成10%至51%的收購比率。

市場人士分析，中信金未來走向可能有三劇本。一、金管會可能提前在15個營業日完成審查，為中信金爭取更多收購時間；二、若收購啟動遇上新光金停止過戶期，中信金仍可持續收購新光金股票，只要股東向券商登記應賣，就不會出席新光金股東臨時會，讓股東會開不成，又或是中信金說服股東出席投票反對新新併；三、中信金不排除在台新、新光金合併後繼續收購新光金，成為大股東。

會計師解釋，停過日前收購完成與停過日後持續收購，差異在於，過戶後中信金買股後就不能登記為股東、獲得表決權。