快訊

鮑爾指降息在即 美股道瓊勁揚462點、史指逼近歷史高點

台新金總座評論對手動作 林維俊：還只是天邊彩虹

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導

中信金（2891）昨（23）日公布將以每股14.55元，公開收購新光金，對此，台新金總經理林維俊說，目前還只是天邊的彩虹（指中信金併新光金），尚未得到主管機關的許可、故無法評論。

新光金董事長魏寶生表示，無法評論敵意併購，但台新金與新光金合併的重點，在於併購後的文化及人才，希望能做得更好，讓新光的發展更好。他強調，台新金與新光金已簽下合約，一定會依照董事會決議走下去。

新光金主管則強調，新新併（台新金、新光金合併）已簽訂合約，將朝合併的方向前進，截至目前為止，仍遵循董事會的決議，並無任何改動。新光金與台新金22日各自召開董事會，通過以台新金0.6022股換新光金1股，以換股方式進行合併，合併後存續公司為台新金，消滅公司為新光金。

針對中信金提出14.55元價格要公開收購新光金，魏寶生說，對於敵意併購，他無法做任何評論，只希望股東能認同台新金與新光金雙方董事會通過的合併案，希望投資人及小股東能多多支持。魏寶生說，他現在最要緊的是盡自己的專業能力，把新光金控及新光人壽努力做到最好。

中信金 台新金 新光金控

延伸閱讀

專家：中信金公開收購不看9月10日 決戰點在新新10月9日股臨會

新光金股價沒跌…跟台新金合併多了對手中信金（2891）！看懂出價低的「三理由」

為何選台新？新光魏寶生內部信曝：員工是最重要資產

新新併跨出第一步後 新光金董座魏寶生發出員工信掛兩大保證

相關新聞

規模1314億元！現金加股票 中信金重金搶新光金

在台新金與新光金通過「新新併」換股比例計畫後，中信金控火速於昨日召開董事會，對公開收購新光金正式出價。中信金總經理高麗雪...

新聞幕後／中信金公開收購新光金 戰線延長埋下三個伏筆

中信金在周五晚間宣布了全盤的收購計畫，不但現金搭換股被稱為高招，尤其中信金比起台新金的出價高出30%，幾乎已可說「保送上...

中信金每股14.55元搶親 台新金股價漲到這數字才有得拚

中信金（2891）搶親新光金（2888），申請公開收購方式投資新光金控，以每股14.55元，取得51%股權，現金支付金額...

看新新併搶親大戲 併購高手稱有高人指點：中信金打「有贏無輸」的仗

台新金控（2887）與新光金控（2888）董事會通過合併議案隔天，中信金控（2891）立刻通過公開收購計畫大動作「搶親」...

新聞眼／高價搶新光金 中信金展現意志

中信金昨天晚上端出新光金收購價格，以每股十四點五五元、溢價百分之十六點八六的價格，用現金搭股票，大舉收購新光金百分之五十...

新光金董座向員工發出公開信 魏寶生：選台新是考量默契

新光金控董事會22日通過以換股方式與台新金控合併後，金控董事長魏寶生旋即向員工發出公開信，強調選擇合併對象並非僅考量外顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。