台新金總座評論對手動作 林維俊：還只是天邊彩虹

中信金（2891）昨（23）日公布將以每股14.55元，公開收購新光金，對此，台新金總經理林維俊說，目前還只是天邊的彩虹（指中信金併新光金），尚未得到主管機關的許可、故無法評論。

新光金董事長魏寶生表示，無法評論敵意併購，但台新金與新光金合併的重點，在於併購後的文化及人才，希望能做得更好，讓新光的發展更好。他強調，台新金與新光金已簽下合約，一定會依照董事會決議走下去。

新光金主管則強調，新新併（台新金、新光金合併）已簽訂合約，將朝合併的方向前進，截至目前為止，仍遵循董事會的決議，並無任何改動。新光金與台新金22日各自召開董事會，通過以台新金0.6022股換新光金1股，以換股方式進行合併，合併後存續公司為台新金，消滅公司為新光金。

針對中信金提出14.55元價格要公開收購新光金，魏寶生說，對於敵意併購，他無法做任何評論，只希望股東能認同台新金與新光金雙方董事會通過的合併案，希望投資人及小股東能多多支持。魏寶生說，他現在最要緊的是盡自己的專業能力，把新光金控及新光人壽努力做到最好。