快訊

小甘迺迪宣布退出美國總統大選！改支持川普

政治獻金假帳風暴 柯文哲：誤信認識50年同學 會加速查帳與檢討

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光金小股東叫好！中信溢價16%收購 金融圈估將吸收吳家以外持股

經濟日報／ 記者齊瑞甄陳佩嘉／台北報導
中信金控總部。記者曾吉松／攝影
中信金控總部。記者曾吉松／攝影

中信金控（2891）昨（23）日亮出底牌，將以14.55元高價公開收購新光金股票，以新光金昨日收盤價12.45元計算，溢價高達16.8%，中信一開價，新光金小股東樂開懷，更讓新光金昨日股價從開盤一度下跌逾6%，最後逆勢拉到收平盤。

新光金昨日爆出126萬張天量，外資買超15.9萬張，顯見外資已看到未來價差提前布局，金融圈人士推估，接下來，不論新光金大、小股東，都將湧向中信金，等著應賣股票，有助中信金的公開收購進度。

新光金大股東對於中信金公開收購意向
新光金大股東對於中信金公開收購意向

知情人士透露，依照新光金目前持股來看，新光金創辦人吳東進掌控持股15%，以及台新金董事長吳東亮可控持股5%至6%，都不會賣出，中信金最有可能吸收的是吳家以外的持股，包括接近二成的外資及六成的散戶股東，第五大股東裕鐵持股5%，在中信金宣布公開收購消息當日已經立刻表態支持中信金。

市場人士認為，下一個戰場是新光金股東會將針對新新併及換股比例進行表決，市場預料擅長徵求委託書的吳東亮，將透過收委託書讓合併案順利過關，但中信金收購價實在太優渥，外資及散戶股東會不會把委託書交給公司派，是吳東亮的一大考驗。

此外，不論中信金或台新金，都會面臨金管會的最終准駁權，中信金是否能及早取得金管會的許可展開收購行程，或是新新併在股東會上通過後，能否獲得主管機關同意，是兩方接下來的挑戰。

新光金併購案一役，目前中信金以「價格」取得優勢，即使在新新併正式對外宣告合併，搶親的中信金仍很有信心、按照計畫一步步的發動攻勢。據消息人士指出，中信金內部併購小組非常積極跟謹慎，對於併購新光金有勢在必得的企圖心，最重要的還是主管機關的態度，認為輸贏與否關鍵在於金管會。

中信金控 新光金 股東會

延伸閱讀

專家：中信金公開收購不看9月10日 決戰點在新新10月9日股臨會

新光金股價沒跌…跟台新金合併多了對手中信金（2891）！看懂出價低的「三理由」

獨／中信金近午將開董事會 公開收購新光金第一階段目標30%

新光金獨董許永明反對嫁台新 建議考量「中信金」

相關新聞

規模1314億元！現金加股票 中信金重金搶新光金

在台新金與新光金通過「新新併」換股比例計畫後，中信金控火速於昨日召開董事會，對公開收購新光金正式出價。中信金總經理高麗雪...

新聞幕後／中信金公開收購新光金 戰線延長埋下三個伏筆

中信金在周五晚間宣布了全盤的收購計畫，不但現金搭換股被稱為高招，尤其中信金比起台新金的出價高出30%，幾乎已可說「保送上...

中信金每股14.55元搶親 台新金股價漲到這數字才有得拚

中信金（2891）搶親新光金（2888），申請公開收購方式投資新光金控，以每股14.55元，取得51%股權，現金支付金額...

看新新併搶親大戲 併購高手稱有高人指點：中信金打「有贏無輸」的仗

台新金控（2887）與新光金控（2888）董事會通過合併議案隔天，中信金控（2891）立刻通過公開收購計畫大動作「搶親」...

新聞眼／高價搶新光金 中信金展現意志

中信金昨天晚上端出新光金收購價格，以每股十四點五五元、溢價百分之十六點八六的價格，用現金搭股票，大舉收購新光金百分之五十...

新光金董座向員工發出公開信 魏寶生：選台新是考量默契

新光金控董事會22日通過以換股方式與台新金控合併後，金控董事長魏寶生旋即向員工發出公開信，強調選擇合併對象並非僅考量外顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。