新光金小股東叫好！中信溢價16%收購 金融圈估將吸收吳家以外持股

中信金控（2891）昨（23）日亮出底牌，將以14.55元高價公開收購新光金股票，以新光金昨日收盤價12.45元計算，溢價高達16.8%，中信一開價，新光金小股東樂開懷，更讓新光金昨日股價從開盤一度下跌逾6%，最後逆勢拉到收平盤。

新光金昨日爆出126萬張天量，外資買超15.9萬張，顯見外資已看到未來價差提前布局，金融圈人士推估，接下來，不論新光金大、小股東，都將湧向中信金，等著應賣股票，有助中信金的公開收購進度。

新光金大股東對於中信金公開收購意向

知情人士透露，依照新光金目前持股來看，新光金創辦人吳東進掌控持股15%，以及台新金董事長吳東亮可控持股5%至6%，都不會賣出，中信金最有可能吸收的是吳家以外的持股，包括接近二成的外資及六成的散戶股東，第五大股東裕鐵持股5%，在中信金宣布公開收購消息當日已經立刻表態支持中信金。

市場人士認為，下一個戰場是新光金股東會將針對新新併及換股比例進行表決，市場預料擅長徵求委託書的吳東亮，將透過收委託書讓合併案順利過關，但中信金收購價實在太優渥，外資及散戶股東會不會把委託書交給公司派，是吳東亮的一大考驗。

此外，不論中信金或台新金，都會面臨金管會的最終准駁權，中信金是否能及早取得金管會的許可展開收購行程，或是新新併在股東會上通過後，能否獲得主管機關同意，是兩方接下來的挑戰。

新光金併購案一役，目前中信金以「價格」取得優勢，即使在新新併正式對外宣告合併，搶親的中信金仍很有信心、按照計畫一步步的發動攻勢。據消息人士指出，中信金內部併購小組非常積極跟謹慎，對於併購新光金有勢在必得的企圖心，最重要的還是主管機關的態度，認為輸贏與否關鍵在於金管會。