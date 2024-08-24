中信金搶併新光 擬砸1,314億現金+換股公開收購

中信金（2891）昨（23）日宣布，將以現金搭配換股方式公開收購新光金，每股收購對價為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金4.09元，取得新光金控10%至51%股權，若取得51％持股，估計現金加股票總規模高達1,314億元，每股收購價14.55元。

台新金與新光金22日宣布雙方董事會通過換股合併，將以1股新光金普通股換得0.6022股台新金普通股。若以台新金21日股價18.8元計算，相當於每股收購價為新光金11.32元。昨天中信金董事會通過以每股14.55元來公開公開收購新光金，明顯高出台新金提出的價格，展現勢在必得的決心。

中信金公開收購新光金概況

在中信金明確出價後，形成台新與中信雙龍搶珠態勢，也是台灣金融史上首次出現合意及非合意併購（又稱敵意併購）同時進行的局面，且又有換股跟現金併購，堪稱最複雜的併購大戰。

中信金總經理高麗雪昨天表示，以收購最高比率51%計算，收購的支付現金是360億元；若是股票加現金，將斥資1,314億元。中信金最快下周一送件給金管會，由於中信金併購新光金所費不貲，中信金擬提高額定資本額，以備妥未來的業務拓展之需。董事會昨日也通過10月11日開臨時股東會。

高麗雪表示，中信金此次決議公開收購新光金股份，相關價格除經專業機構評估，也考量未來合併後的綜效，將成為台灣第一大金控、第一大銀行、及第三大壽險公司。她說，中信金不論總資產或總市值都高於新光金，「金融產業整併以大併小，比起以小併大來的穩健」。此話也暗指台新金與新光金合併是「以小併大」。

中信金昨天董事會提高收購比率，高麗雪指出，原本討論是取10%到25%，後來才提高至51%，主要的評估方式是相信以中信金合併台灣人壽的案例，合併十年以來淨值成長5.8倍，由240億成長至1,645億，足見中信金有創造極大綜效的能力。