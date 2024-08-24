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新聞眼／高價搶新光金 中信金展現意志

聯合報／ 記者朱漢崙
「新新併」換股比例出爐，台新金以○點六○二二股普通股換新光金一股普通股，折價百分之九。昨新光金開盤，股價立刻向下修正，跌幅一度逾百分之六。記者林澔一／攝影
「新新併」換股比例出爐，台新金以○點六○二二股普通股換新光金一股普通股，折價百分之九。昨新光金開盤，股價立刻向下修正，跌幅一度逾百分之六。記者林澔一／攝影

中信金昨天晚上端出新光金收購價格，以每股十四點五五元、溢價百分之十六點八六的價格，用現金搭股票，大舉收購新光金百分之五十一股權，展現其「志在必得」的決心。這也將成為中信金大股東辜仲諒重返董事會之後，最受金融圈矚目的代表作。

此舉也形同宣示，中信金併購新光金不是臨時起意，也不是來擾亂市場、墊高對手價格，而是有意透過併購案，問鼎全台灣第一大金控、第一大銀行寶座，並連帶將壽險市占率晉級前三大。

這次中信金所採取的公開收購，出乎意料之處在於，除了現金收購之外，竟然還包括用股票收購新光金股票，這也是金金併的公開收購模式創舉。換句話說，未來參加公開收購的小股東，可用手上的新光金股票，換到現金與中信金的股票。

相較於台新金對新光金所出的○點六○二二換股比例，約當新光金股價每股約十一點三二元，中信金的十四點五五元出價，等於比台新金的出價再多出百分之三十，這對小股東應有一定程度的誘因，同時也拉高其他競爭者加入公開收購行列的門檻。

有趣的是，台新金與新光金換股合併的股東臨時會，是在十月九日召開，但緊接著，中信金為了對公開收購涉及中信金股票「換股」的部分，因而得拉高額定資本額，也必須在十月十一日召開股東臨時會，三家金控的股臨會時間只相差二天。

那麼，中信金是否來得及在「新新併」股東臨時會最後過戶日，亦即九月十日之前收購？答案是否定的，出乎外界一般的認知，恐怕中信金在九月十日之前，一張股票都買不到。

除了金管會對公開收購的准駁之外，更重要的是，即使金管會在所謂的送案之後的十五個工作天之內准了，但由於新光金的股票，得在整個公開收購完成之後才能一次交割，因此，在九月十日之前，實際上是中信金「一張新光金都買不到」。那麼，中信金圖的是什麼？

就如同中信金總經理高麗雪所說，相信主管機關會在「保障新光金全體股東權益」之下，做「合法合規」的處理，這代表公開收購的行動仍會持續。

根據公開收購規定，收購期間最短二十天，最長五十天，亦即，即使中信金所收到的新光金股票，不能參加股臨會的投票，但是，一定能參加新光金對台新金的換股。

中信金倘若在限期之內，真能完成百分之五十一的新光金股票收購，屆時，中信金換股之後，將成為台新金的最大股東，戰線延長的程度及未來如何演變，將遠超乎金融圈的想像，包括金管會面對金金分離的情況，屆時要怎麼處理？或是因為中信金已經取得新光金百分之五十一的股份，使金管會不敢核准新新併，這些情況都有可能發生，也考驗金管會處理的智慧。

中信金 新光金 股東臨時會

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