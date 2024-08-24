規模1314億元！現金加股票 中信金重金搶新光金

在台新金與新光金通過「新新併」換股比例計畫後，中信金控火速於昨日召開董事會，對公開收購新光金正式出價。中信金總經理高麗雪宣布，將以現金加股票的方式，每一股收購價格約十四點五五元；且從原本規畫的百分之廿五提高至百分之五十一，一次取得新光金過半股權，估計以現金加股票公開收購新光金的規模合計高達一千三百一十四億元。

由於中信金是在昨日傍晚確認拉高收購比率，因此，整個公開併購方案送金管會的時間將延至下周一或二，會以最快速度送件。由於中信金併購新光金所費不貲，中信金擬提高額定資本額，以備妥未來的業務拓展之需。因此，董事會昨日也通過十月十一日開臨時股東會。

在中信金明確出價之後，形成台新與中信雙龍搶珠態勢，同時也是台灣金融史上首次出現合意及非合意併購（又稱敵意併購）雙軌並行的局面，且又有換股跟現金併購同時進行，堪稱最複雜的併購大戰登場。

中信金公開收購新光金的方式，包括對價約為一股普通股新光金，換發中信金普通股○點三一三二股以及現金約四點○九元，每股的現金加股票，合計十四點五五元。在媒體追問下，高麗雪指出，如果百分之五十一全是現金支付，最高是三百六十億元。估計以現金加股票公開收購新光金的成本合計高達一千三百一十四億元。

中信金昨日晚間舉行重大訊息記者會，由高麗雪主持，記者會上，她強調中信金合併新光金不是臨時起意，而是經過數月評估。由於該案仍要經過主管機關核准，中信金如何爭取金管會同意支持？高麗雪回應，「這對股東是合情、合理、合法的選項」，希望能在此基礎下，得到主管機關的核准：「也讓新光金股東有選擇的機會！」

不過她也坦言，「中間的路既長也艱困」，因此合併後的金控名稱，尚不在討論範圍；至於員工權益，她則說，先前中信金併台灣人壽會有三年的工作權，若併新光金也會比照辦理。

昨日新光金股價開盤之後大跌逾百分之五，但之後傳出中信金公開收購價將在每股十四元以上，才使新光金股價受激勵拉回平盤。而中信金出價每股十四點五五元的價位，預計將為之後新光金股價產生「定錨」效果，且由於中信金的出價，比起台新金的出價多了近三成，一般預期，中信金在公開收購所規定的二十至五十天內順利達陣機率很高。

根據中信金評估，中信金控總資產達新台幣八點三八兆元，總市值達六千四百九十四億元，較新光金控總資產五點○八兆元、總市值兩千一百三十六億元大。對比台新併新光，中信金還呼籲，金融產業整併以大併小「在財務面會較以小併大來得穩健」。中信金以之前合併台灣人壽的成功經驗來看，未來合併新光金控後壽險業務員人數將從八千人擴大至一點九萬人，有助於提升壽險新契約價值。

至於如果未來新光金股臨會通過「新新併」，中信金的收購案是否宣告失敗？高麗雪未正面回答，僅強調中信金會「合法合規，進行接下來的程序」。