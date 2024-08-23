專家：中信金公開收購不看9月10日 決戰點在新新10月9日股臨會

中信金控（2891）擬砸千億公開收購新光金（2888），這場金控併購大戲的三角習題愈來愈刺激，外界多關注中信金能在新光金與台新金（2887）股東臨時會最後過戶日前收購到多少新光金股票？但熟悉公開收購的併購專家指出，其實中信金公開收購本來就不存在過戶日前買多少、能否出席新光金股臨會投反對票的問題，因為除非有意外的奇蹟，否則中信金公開收購不論進度如何，中信金都不可能來得及參與新光金股臨會，關鍵在有多少應賣的股東到新光金股東會對與台新金換股合併投反對票。

熟悉公開收購規範與併購法規的金融圈人士指出，公開收購期間收到的應賣股權，在整個公開收購成功或者到期前，並不會辦理過戶交割，換句話說，除非送件後金管會「火速」「主動」核准公開收購，並且中信金「火速」收購達一成以上或者51%，還要加上這兩件意外奇蹟發生在新光金9月最後買進日前，不然中信金都不可能出席新光金股東臨時會，否則出席股東會行使投票權的權利，還是在這些參與應賣股東手上。

這位人士分析，因此中信金公開收購本來就不必去算來不來得及出席新光金股東臨時會，搶親成功關鍵在於只要金管會核准、中信金可以啟動公開收購後，一是已參與或者打算參與應賣的股東，有多少會到新光金股臨會投反對票；二是中信金能否在10月9日新光金股東臨時會前，成功收購到51%的新光金股權。因為，既然參與應賣理應是支持中信金併新光金，這些應賣股東為自己權益著想，應有動力出席股東臨時會對台新金換股合併投反對票；而若中信金有辦法在10月9日前就買到或者接近51%新光金股票，那麼到時候股東臨時會，想投贊成與台新金換股合併的新光金股東，恐怕也得要思考一下。