中信金出高價霸氣搶親 預料激勵下周一新光金股價

中信金控霸氣搶親，今晚宣布以相當於每股14.55元的收購價，爭取新光金股東的支持，並將收購上限從原來的25％提高至51％，獲得一路觀看中信金重大訊息說明會轉播的網友大讚有誠意。

以新光金、台新金、中信金目前三角關係來看，分析師預期下周一開盤各檔股價表現，新光金股價應會受到激勵、台新金需要努力拉抬股價，而中信金則會承受壓力。

新光金股價本周已因合併案而大漲，從10.58元漲到12.45元，漲幅15％，且今日成交爆量126萬張，至於20日傍晚宣布要以公開收購方式合併新光金的中信金，股價直直落，23日收盤價33.1元，3天以來中信金股價跌幅5.4％。

分析師表示，中信金對新光金提出的收購價約為14.55元，台新金以換股比例換算的收購價相當於11.3元，差距相當大，雖然盡顯中信金合併新光金誠意，卻會讓中信金的股東擔心買貴，若有不認同此項投資案的投資人出脫持股，因此才使得股價走跌。

中信金的出價展現其志在必得的決心，只要金管會同意，中信金就能成為全國第一大金控，雖然願景極佳，對於短線股價恐怕並非利多。分析師表示，若中信金能夠合併新光金，也將有2、3年的磨合陣痛期。