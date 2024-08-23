看新新併搶親大戲 併購高手稱有高人指點：中信金打「有贏無輸」的仗

台新金控（2887）與新光金控（2888）董事會通過合併議案隔天，中信金控（2891）立刻通過公開收購計畫大動作「搶親」，祭出每股收購價14.55元、優於台新金控的價格11.32元，並通過提高收購比例，上限從原25%提高為51%，希望一次取得新光金控過半股權，在金融市場投下一顆震撼彈。

一名金融圈的併購高手分析，中信金正在打一場「有贏無輸」的仗，背後鐵定有「高人」指點。因為透過公開收購，中信金即便無法將新光金娶進門，也沒有任何實質損失，且藉由拉高收購價至14.55元這一招，等於是在新光金全體股東面前晃了根「紅蘿蔔」，有人要花14.55元買我手中的股票，為何要用11.32元的低價賣給台新金？不論怎麼看，中信金今天的公開喊話，已讓台新金在合併股東大會上「闖關」的難度倍增。

中信金控23日公布收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股，換發中信金控普通股0.3132股及現金約4.09元，以取得新光金控10%至51%股權。如以中信金近三日股價約每股33.4元為基準計算，每股收購價約14.55元（現金加股票）。金融圈主管說，這又是另一高招，考驗新光金的大小股東們，除了聘金更優渥外，「你們比較想要台新金，還是中信金的股票？」

金融圈主管表示，中信金昨天晚上全程緊盯台新金與新光金的合併記者會，聽到台新金提出的換股比例後反而展現「勢在必得」態度，最後提出的收購價格14.55元、較新光金今天收盤價12.45元高出2.1元，讓當初一聽到併購消息便衝進場買新光金股票的小散戶們，不至於慘遭「套牢」。

金融圈主管說，台新金與新光金合併案，不是董事會通過就作數了，還得經股東大會同意通過，中信金開出這麼優的價格，很明顯就是為了取得外資、法人、新光金大股東及小散戶的支持，更願意把手中的股票賣給中信金；小股東只要在會上提出一句話，「有人要花14.55元買我手中的股票，為什麼我得同意降價成11.32元？」這樣一來，台新金與新光金的合併股東會過得了嗎？