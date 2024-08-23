花千億買新光金！中信金「股票加現金」公開收購 最高斥資1314億元

中信金控23日舉行臨時董事會，通過重大轉投資項目，申請投資新光金控，宣布以公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股，換發中信金控普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，以取得新光金控10%至51%股權。

以中信金控近三日股價約每股新臺幣33.4元為基準計算，每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）。中信金總經理高麗雪在記者會表示，若以最高比例51%，全都用現金4.09元收購，支付現金金額是360億元。

此外，若股票價值加現金全部收購，51%股票加現金總共中信金要花1,314億元，高麗雪強調，目前中信金控並沒有持有任何新光金控的股票，會在這次透過公開收購的方式進行。