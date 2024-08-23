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富邦壽：雙新併中新併都樂觀看待 不畏競爭才能續強

中央社／ 台北23日電
「梵谷：尋光之路」特展展出19世紀畫家梵谷25件畫作，24日起將在台北富邦美術館登場，富邦人壽總經理陳世岳（圖）23日下午出席開幕記者會並致詞。中央社
「梵谷：尋光之路」特展展出19世紀畫家梵谷25件畫作，24日起將在台北富邦美術館登場，富邦人壽總經理陳世岳（圖）23日下午出席開幕記者會並致詞。中央社

新光金出嫁陷雙龍搶珠局面，無論雙新併或中新併勢必牽動國內壽險版圖變化，富邦人壽總經理陳世岳今天表示，不管誰併誰都樂觀看待，「不怕競爭的金控才能繼續成長」，至於是否憂心同業整併壯大後產生競爭威脅，他直言「市場本來就很競爭」。

陳世岳今天下午受邀出席富邦美術館「梵谷：尋光之路」特展開展記者會，他在會後接受中央社獨家採訪，首度談及對近期金融市場首見金控整併雙龍搶珠的看法。

陳世岳指出，不管誰併誰，他都樂觀看待，3大金控（新光金、台新金中信金）彼此合併，都是正面綜效；至於會否憂心同業整併後造成威脅，陳世岳笑說「不管有沒有併，市場本來就很競爭」。

他進一步指出，一個競爭的市場才越容易推動台灣的金控業成長，「不怕競爭的金控，才能夠繼續成長」。

陳世岳提到，台灣有錢企業和有錢個人太多了，即使台灣銀行家數那麼多，銀行業還可以每年創造豐沛獲利，顯見台灣資金充沛程度。

他說，以台灣資金這麼充沛來看，他認為現在金融市場狀態還可以負荷，但若有整併，對金融業走向國際化自然會有助益，因為規模大型化後，整體利潤也會有所提升。

富邦人壽今年新契約保費收入亮眼，累計前7月新契約保費達新台幣646億元，年增13%，前7月總保費達2063億元，年增11%，不僅皆展現雙位數成長動能，且雙雙名列業界第2，其中分紅保單助力不小。

陳世岳說，因應2026年接軌新制，分紅保單對資本壓力較小，因此2023年選擇重回分紅保單市場，去年全年分紅保單新契約保費收入約300億元，今年目標為500億元，「達標沒問題」，也希望明年可以更好，目標每年都要成長。

隨升息帶動國內房貸利率走高，睽違近4年，富邦人壽今年7月1日正式恢復受理房貸業務新件，陳世岳指出，策略一大考量也是因應接軌，因房貸有抵押品，這類擔保放款風險資本相對低，較不會造成接軌的資本計提壓力。

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