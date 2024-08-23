整理包／「新新併」吳家兄弟談了22年…中信金還有機會嗎？一文看懂始末

台新金與新光金於22日晚間宣布以每股0.6022的比例通過換股合併案，未來台新金為存續公司、新光金消滅，但金控改名為 「台新新光金」，為台灣金融史上第二樁「金金併」。事實上，兩家金控早在2002年便有意合併，不過最終破局收場，如今合併案因中信金插手「搶親」提前定調，《聯合新聞網》整理這22年間轉折重點，讓讀者一次看懂新新併始末。

台新金、新光金數度談合併…為何糾纏22年？

「新新併」最早接觸是在2002年，當時新光集團創辦人吳火獅長子吳東進曾任新光金董事長，三子吳東亮掌台新金，原本打算併為「台灣新光金控」，不過因新光人壽需一口氣增提196億元責任準備金，合併案最終破局，吳東進留下「兄弟登山、各自努力，期許山頂會合」的名言。

2020年傳出吳家兄弟向時任金管會主委顧立雄表達新新併想法，但無下文；至2022年兩家金控再度啟動合併前置作業，各自展開調查小組，不過因股價問題再次使合併案無疾而終。

2023年6月新光金股東會改選，經營權由吳東亮支持的新光改革派取得，雖然董事洪士琪提案重啟新新併遭大股東反對，仍讓合併案重燃契機。

至今年4月，新光金於董事會中討論是否重啟評估新新併，最後以11比4通過，但因吳東亮曾表示需先解決新光人壽增資問題才有續談可能，認為最快要到2026年才能重新評估，故5月時吳東進轉向接觸其他買家，當中就有中信金。

7月初新光金對新光人壽進行增資，整體財務狀況好轉，新新併重露曙光，雙方總經理也前往金管會拜會，並宣布於10月9日召開股東臨時會提請股東通過。不過中信金搶在22日台新金、新光金董事會前，宣布公開收購新光金，讓這件合併案再添變數。

台新金及新光金於證交所召開重訊記者會，由台新金財務長賴昭吟（左）及新光金副總經理林宜靜說明董事會對新新併重大決議。林勁傑／攝影

中信金劍指「台灣第一」…搶親尚未絕望？

據金管會統計，截自今年6月底，全台前5大金控分別為國泰金（13.3兆）、富邦金（11.78兆）、中信金（8.5兆）、台灣金控（7兆）、新光金（5.1兆），而台新金資產為3.2兆、排名第13。一旦新新併成功，資產將突破8兆，擠下台灣金控成為第4名；若中信金搶親成功，則規模將達13.6兆，直接躍升為台灣第一大金控。

不過中信金若想成為台灣第一，還得和時間賽跑，趕在9月10日（股東臨時會前30天）停止過戶前大舉收購股票。市場傳言中信金23日中午召開董事會，提出以優於新光金股價的價格收購股票，目標在第一階段買到30%，第二階段買到51%，且在傍晚前將收購計畫提交金管會，若15天內未表反對，便會開始啟動。

「新新併」3反對1棄權…真的穩了？

據新光金副總林宜靜說明，新新併是百分之百換股合併，以新光金1股換台新金0.6022股，是少見的折價併購，員工部分則全數留用。

不過此項合併案並非無人反對，事實上包含吳欣儒、獨董許永明在內，共有3人反對，1人棄權，理由都與股價有關。兩家金控宣布「合意」合併後，23日股價呈現大反差，新光金大跌開出，一度重挫6.4%，台新金則逆勢上漲，反映投資人看法，而有意搶親的中信金股價持續走跌。

「新新併」換股比例昨日出爐，台新金以0.6022股普通股換新光金1股普通股。上午開盤後，新光金股價立刻向下修正，跌幅一度超過6%。記者林澔一／攝影

台新金、中信金爭搶…金管會的立場是？

台新金、中信金爭搶新光金，是金控史上首例，最終誰能勝出，市場認為金管會扮演關鍵角色。銀行局副局長林志吉表示，「合併的股東權益並非只看價格，嫁入某個人家，若對方只出高聘金，那嫁入聘金較高的夫家就一定幸福嗎？」，同時提到此次併購案考驗金管會的智慧，「需要考慮金融市場秩序，金融市場秩序有很多面向」。

有熟悉併購案的人士指出，除了金融秩序和股東權益，金管會重視的還有「員工權益」，這將是中信金與台新金共同面臨的難關，誰能妥善處理新光金員工，誰的贏面就大。