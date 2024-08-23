新新併成形台新金強漲 新光金走跌成交量爆逾百萬張

台新金、新光金22日宣布換股合併，今天恢復交易，股價走勢兩樣情，台新金早盤漲近3.5%，至19.45元，新光金早盤湧現失望性賣壓，重挫約6.4%，至午盤成交量爆出逾百萬張，跌勢已見趨緩。

台新金與新光金22日董事會通過換股合併，台新金將以每0.6022普通股換新光金1股普通股，以台新金為存續公司，新光金為消滅公司，合併後更名「台新新光金控」，若順利成就，國內泛新光金融集團將正式整併，估計金控總資產將名列第4大。

台新金與新光金因重大訊息宣布，22日停牌一天，今天恢復交易，股價走勢兩樣情，台新金早盤漲近3.5%，至19.45元，收復月線與季線；新光金則湧現失望性賣壓，市場推測換股條件不如預期，早盤重跌約6.4%，下探11.65元，隨後跌幅收斂至2%以內，截至午盤前，成交量放大至近百萬張。

市場也關注中信金後續搶親動態，中信金今天股價跌幅約1%。