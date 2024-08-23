為何選台新？新光魏寶生內部信曝：員工是最重要資產

「新新併」正式啟動！台新金（2887）、新光金（2888）於22日分別召開董事會決議通過以「換股方式」進行合併。台新金為存續公司，新光金為消滅公司。而在兩家金控合併之後，並將更名「台新新光控股公司」，同時也將成為第四大金控。新光金董事長魏寶生23日特別發內部信給員工，信中指出選擇台新作為合併對象，絕對是經過內部縝密的思慮與專業評估，包含策略定位、績效改善、資產優化及企業文化等諸多面向，但最重要的是，「員工是我們最重要的資產」，他也向員工承諾，每位同仁將全數留用，一起共享經營成長的豐碩果實。

以下是新光金控董事長魏寶生內部員工信全文：

各位新光金控與所有子公司的同仁，大家好：

今日我要向大家宣布一項重要的消息，稍早新光金控舉行董事會，通過以換股方式與台新金控進行合併，雙方合併不但對於兩家金控具有重大意義，更希望成為台灣金融史上首樁合意併購的典範，共同創造員工、客戶及股東三贏的成果。

我想大家都知道，近年來台灣金融業一直處於過度競爭的狀態，市場也朝向大者恆大的局面發展。因此透過合併提高競爭力，方能在市場競爭中脫穎而出。面對這樣的潮流趨勢，我們選擇台新作為合併對象，絕對是經過內部縝密的思慮與專業評估，包含策略定位、績效改善、資產優化及企業文化等諸多面向，最終審慎做出的決定。

透過這次合併，無論是在保險、銀行、證券及投信上都有優勢互補，可發揮最高的經營綜效，為客戶提供更多元化的服務。最重要的是，我們在合併對象的選擇，並非僅考量外顯的利益面。台新在成立之初，新光就曾調任多位優秀的幹部前往任職，雙方從過去至今一直相互合作，在文化融合與傳承上的理解與尊重，有著其它金控所無法企及的默契，雙方企業組織與文化亦非常相近，這也是我們選擇與之合併的重要考量。

自從加入新光這個大家庭以來，我曾多次到全國各個營業單位拜訪及瞭解，看到每位同仁競競業業的工作態度，為公司營運及客戶服務努力不懈，令我十分的感動。在這裡除了要向大家表達最誠摯的謝意之外，也請各位放心，員工向來是我們最重要的資產，各位所努力累積的成果，我們也非常珍惜，合併後我們依舊會維護每位同仁的權益，不但全數留用，原本的工作年資也會全部延續，以確保大家未來在更寬廣的舞台中，有更多的機會可以一展長才。

請各位同仁安心並持續努力打拚，未來憑藉雙方的優勢整合，在全新的組織架構當中，我們將會是市場嶄新且最具競爭力的金控公司，期許讓全體員工、客戶和股東都能共享經營成長的豐碩果實。

最後再次感謝新光每位同仁，敬祝平安、健康、快樂！

董事長

魏寶生