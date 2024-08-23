台新娶新光生變？ 中信金火速召開董事會用「這」招反制

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經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中信金控總部大樓外觀。聯合報系資料照
中信金控總部大樓外觀。聯合報系資料照

台新金控（2887）合併新光金控（2888）議案已獲董事會通過，但新光金是否就此嫁入台新金仍有變數。消息指出，中信金（2891）已敲定23日中午召開臨時董事會，通過公開收購計畫內容，消息指出，中信金開出的收購價很可能超過14元，大幅高於台新金開出的11.32元，希望藉此吸引新光金大小股東的心。對於市場說法，中信金目前未予回應。

消息人士分析，中信金內部昨晚全程緊盯台新金與新光金的合併記者會，聽到台新金提出的換股比例後反而展現「勢在必得」態度，預料今日董事會上討論出的收購價格很可能高於14元、較新光金目前的股價12.25元（截至上午11時半），讓聽到併購消息衝進場買新光金股票的小散戶們，不至於慘遭「套牢」。

消息人士表示，台新金與新光金合併案，不是董事會通過就作數了，還得經股東大會同意通過，中信金開出這麼優的價格，很明顯就是為了取得外資、法人、新光金大股東以及小散戶的支持，更願意把手中的股票賣給中信金。

消息人士說，小股東只要在會上提出一句話，「有人要花14元買我手中的股票，為什麼我得同意降價成11.32元？」這樣一來，股東會過得了嗎？

消息人士說，中信金的目標只有一個，就是當台灣最大的金控，台新金與新光金通過換股比例，讓中信金「看了底牌」，接下來要趕在9月10日前大舉收購股票，等於得「和時間賽跑」，但對中信金而言，這場仗，勢必還是會打下去。

市場傳言，中信金控將在第一階段買到30%，第二階段買到51%，中信金會在盤後發布重訊，並且趕在傍晚之前將公開收購的全套計畫提交金管會。

中信金8月20日召開臨時董事會，宣布將進行重大轉投資，公開收購新光金股份，全案將待主管機關核准後進行。中國信託金控表示，依金控相關法規，此轉投資案將以公開收購方式進行。相關公開收購價格，將待主管機關核准後公布。

台新金昨日宣布將用每0.6022股普通股，換得新光金控1股普通股，以21日台新金收盤價18.8元計算，等於新光金與台新金合併後，新光金的股東可換到約0.6022股的台新金股票，取得價格約11.32元，雖然低於22日停牌前的收盤價12.45元，不過業界解釋，溢價制訂不會只看單一天股價，會按照過去30天的均價評估。

中信金控 台新金控 新光金控

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