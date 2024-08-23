魏寶生公開信曝光 新新併有著其它金控無法企及的默契

新光金控（2888）董事長魏寶生22日向員工發出公開信，宣布稍早董事會通過以換股方式與台新金控（2887）合併，這不但對於兩家金控具有重大意義，更希望成為台灣金融史上首樁合意併購典範。他強調選擇與合併對象並非僅考量外顯的利益面，雙方在文化融合上的理解，有著其它金控無法企及的默契，這也是選擇與台新合併的重要考量。

魏寶生說，近年來台灣金融業一直處於過度競爭的狀態，市場也朝向大漲恆大的局面發展。因此透過合併提高競爭力，方能在市場競爭中脫穎而出。「面對這樣的潮流趨勢，我們選擇台新作為合併對象，絕對是經過內部縝密的思慮與專業評估，包含策略定位、績效改善、資產優化及企業文化等諸多面向，最終審慎做出的決定。」

魏寶生表示，透過這次合併，無論是在保險、銀行、證券及投信上都有優勢互補，可發揮最高的經營綜效，為客戶提供更多元化的服務。「最重要的是我們在合併對象的選擇並非僅考量外顯的利益面。」台新在成立之初，新光就曾調任多位優秀的幹部前往任職，雙方從過去至今一直相互合作，在文化融合與傳承上的理解與尊重，有著其它金控所無法企及的默契，雙方企業組織與文化亦非常相近，這也是選擇與台新合併的重要考量。

魏寶生提到，自從加入新光大家庭以來，他曾多次到全國各個業單位拜訪及瞭解，看到每位同仁兢兢業業的工作態度，為公司營運及客戶服務努力不懈，令他十分的感動。他籲請員工放心，員工向來是最重要的資產，合併後依舊會維護每位同仁的權益，不但全數留用，原本的工作年資也會全部延續，以確保大家未來在更寬廣的舞台中，有更多的機會可以一展長才。

最後，魏寶生喊話同仁安心並持續努力打拼，未來憑藉雙方的優勢整合，在全新的組織架構當中，公司將會是市場嶄新且最具競爭力的金控，期許讓全體

員工、客戶和股東都能共享經營成長的豐碩果實。