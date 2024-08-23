新新併跨出第一步後 新光金董座魏寶生發出員工信掛兩大保證

「新新併」正式成局，由於新光金是被消滅公司，新光金控董事長魏寶生今天特別發出員工信安定人心，並掛兩大保證，一是員工全部留用，二是年資全部延續。

他在信中承諾在合併後，依舊會維護所有同仁的權益，不但全數留用，原本的工作年資也會延續，更希望此次合併能成為台灣金融史上首樁合意併購的典範。

魏寶生指出，台灣的金融業一向處於過度競爭的狀態，而且大者恆大，要透過合併來在市場競爭當中脫穎而出。選擇台新為合併的對象，絕對是經過內部縝密的評估， 包括策略定位、績效改善、資產優化以及企業文化多方評估之後做出的決定。