「新新併」換股比委屈？這兩檔新光金大股東股價也垂淚

兩大金控合併案「新新併」對外正式宣布，雙方達成1股新光金（2888）換0.6022股的台新金（2887），不過，因對比對外宣布前收盤價來看，新光金是被折價併購，折價幅度為9.2%，不僅新光金23日股價早盤一度挫逾6%，大股東新纖（1409）、新保（9925）盤中股價也挫逾3%。

新光金開盤股價重挫殃及大股東，新纖盤中股價爆量下跌逾3%，開盤半小時，成交量即破萬張，籌碼換手積極，新保（9925）盤中來到41元，下跌幅度亦逾3%。法人表示，此次台新金併購新光金普通股的價格換算約11.32 元，低於8月21日收盤價 9%，股價淨值比約新光金上半年每股淨值16.5元的0.68倍。

新光金大股東中，上市股包含新纖與新保，今日股價易受到衝擊，其中，新纖持有新光金17.2萬張、握有股權1.11%，新保持有11.4萬張、股權0.74%。市場原預期，新光金若能以優於市價的金額風光出嫁，大股東潛在資產價值也將跟著受惠。