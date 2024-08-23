「新新併」換股比例公布後 早盤新光金股價下挫、台新金股價逆勢上漲

新光金、台新金有意合併的兩家金控公司，昨天公布換股比例後，今天股價表現呈現大反差，新光金大跌開出，一度重挫6.4％，台新金股價上漲，逆勢大盤，至於有意以公開收購方式搶親新光金的中信金，股價持續走跌。

新光金與台新金昨（22）日召開董事會，訂出0.6022的換股比例，但換股比例一出爐，有業內人士直指換股比例對新光金較無利多支撐，中信金如果有心搶親，門檻不高。

受到美股走跌，費城半導體指數及台積電ADR（美國存託憑證）大跌影響，台北股市今天開盤即下跌，跌幅約0.6％。台新金、新光金今天股價表現，反映投資人對於新新併換股比例的看法。台新金因為談到好價錢，股價上漲，漲幅逾1％；因合併傳聞而連日上漲的新光金股價，今天下挫，跌幅逾4％；至於中信金，先前已因宣布有意公開收購新光金，股價連日下跌，今天再跌，跌幅逾1％。